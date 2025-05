SVE startet auswärts in die Relegation

Nachdem die SV Elversberg die reguläre Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga auf einem überragenden 3. Tabellenplatz beendet hat, geht es jetzt für das Team von Trainer Horst Steffen in die Relegationsspiele gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Das Hinspiel wird dabei am morgigen Donnerstag, 22. Mai, in der Heidenheimer Voith-Arena ausgetragen, Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Die SV Elversberg bestreitet das erste von zwei Relegationsspielen zur Bundesliga am Donnerstag um 20.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim. Das Spiel wird in der Voith-Arena (Schloßhaustr.) ausgetragen. „Die Jungs sind insgesamt gut aus dem letzten Spiel auf Schalke rausgekommen“, sagt Horst Steffen: „Die Stimmung ist gut, die Jungs freuen sich auf das Spiel, genauso, wie ich das tue.“ Die Vorbereitung auf die Relegationsspiele läuft auf Hochtouren. „Grundsätzlich erwartet uns eine Bundesliga-Mannschaft mit einer sehr hohen Qualität“, sagt Horst Steffen, der dabei auch die vielseitigen Stärken und Möglichkeiten der Heidenheimer betont. „Sie haben hinten eine stabile Kette, große Spieler in ihren Reihen, die bei Standards gefährlich werden, aber auch kreative Spieler und schnelle Spieler, die Umschaltmomente nehmen können. Es ist also rundum eine gute Mannschaft, die sicherlich auch zuhause zeigen will, dass sie besser ist als wir. Und wir wollen auf der anderen Seite zeigen, was wir können.“

Im Elversberger Kader wird dabei Lukas Pinckert aufgrund seiner Gelbsperre im Hinspiel am Donnerstag nicht mitwirken können. Ansonsten werden voraussichtlich dieselben Spieler wie zuletzt zur Verfügung stehen. „Wir müssen schauen, wie der Gegner am besten zu bespielen ist“, sagt Trainer Horst Steffen: „Wir müssen vielleicht ein Stück weit Anpassungen an das machen, was der Gegner anbietet und was wir verteidigen müssen – und gleichzeitig wollen wir auch an unseren Stärken festhalten. Beides wollen wir auf den Platz bringen.“