SVE-Nachwuchsteam gewinnt Turnier in Saarlouis SV Elversberg: Klarer 6:0-Erfolg im Finale gegen 1. FC Saarbrücken

Das kann man effektiv nennen. Die mit zahlreichen Junioren-Regionalligaspielern angetretene Zweite der SV Elversberg, die normalerweise im Freien in der RPS-Oberliga spielt und dort auf dem letzten Platz überwintert, hat das Hallenturnier des SSV Saarlouis in der stadtgertenhalle am späten Sonntagabend mit einem 6:0-Finalsieg über die Zweite des 1. FC Saarbrücken gewonnen. dabei gab es in der Gruppenphase eine 2:3-Niederlage gegen die U19 des FC Hertha Wiesbach und zum Start der Zwischenrunde eine Pleite gegen den Turnierfavoriten SV Auersmacher. "Gegen Rohrbach hätten wir gewinnen müssen, haben drei Mal einen Rückstand gedreht und am Ende dann 6:5 gewonnen. Im Halbfinale haben wir dann knapp mit 2:1 gegen die Sportfreunde Köllerbach gewonnen. Da haben wir uns gesagt, wenn wir so im finale spielen, werden wir verlieren. Da sind wir dann anders aufgetreten und haben dann deutlich mit 6:0 gewonnen. Wir spielen ncht um die Masters-Qualifikation, sondern nehmen jedes einzelne Turnier, um in Bewegung zu bleiben und spaß zu haben. Das ist uns in Saarlouis gelungen und das wollen wir nun auch bei unserer nächsten Teilnahme in Wadern wieder so umsetzen", sagte Demmerle nach dem Turnier, das erst um 23.30 Uhr am Sonntagabend beendet wurde.