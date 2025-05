SVE lässt "Pipi" eiskalt abblitzen - und träumt weiter vom Aufstieg

Ein wahrlich irres Spiel, was da an diesem Bayerlinga-Freitagabend in der Holzbau-Grübl Arena in Erlbach vor sage und schreibe mehr als 1.700 Zuschauern über die Bühne gegangen ist. Es war das letzte reguläre Heimspiel dieser Saison für die Truppe des Trainer-Duos Johann Grabmeier und Lukas Lechner, die sich am Ende einen überaus wichtigen Dreier im diesjährigen Aufstiegs-Krimi zur Regionalliga Bayern sichern konnte.

Denn wenn der amtierende Bayernliga-Süd-Meister aus dem Landkreis Altötting hier und heute nicht voll gepunktet hätte, wäre der Regionalliga-Zug wohl schon vor dem letzten Spieltag ohne den SVE abgefahren - auch angesichts der Tatsache, dass der direkte Mitkonkurrent FC Memmingen im Parallelspiel gegen die SpVgg Unterhaching II mit einem Last-Minute-Lucky-Punch-Treffer in der 94. Minute einen 3:2-Sieg einfahren konnte.

Das Spitzenspiel zwischen den beiden "Dorfclubs" Erlbach und Pipinsried war dann am Ende eine doch klarere Angelegenheit als erwartet: Leonhard Thiel brachte die Hausherren in einer insgesamt hart umkämpften, teils sehr ruppigen (und deshalb auch "farbintensiven") Partie nach einer guten halben Stunde verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel war er gleich nochmals zur Stelle, um auf 2:0 zu stellen. Team-Kollege Milos Lukic machte nur drei Minuten später den Erlbacher Doppelschlag perfekt - und somit frühzeitig den Deckel drauf.

Pipinsried war stets bemüht, aber erst in der Schlussphase der Begegnung zwingend vor dem gegnerischen Tor. Positiv hervorzuheben ist einmal mehr die Erlbacher (Beton-)Abwehr, die beste der gesamten Liga, die an diesem Abend nur wenige Möglichkeiten gegen den zweitbesten Sturm der Liga zugelassen hat - und Pipinsrieds Michael Bachhuber (10 Tore), Nico Karger (20 Treffer) und Valdrin Konjuhi (11 Tore) bravourös kaltstellen konnte. In der Nachspielzeit gab es dann auch noch eine rote Karte für FCP-Goalie Maxi Engl...

Somit gibt es nach diesem Freitagabend mit dem FC Memmingen zwischenzeitlich einen neuen Tabellenführer (60 Punkte), dahinter lauern punktgleich mit 58 Punkten der SV Erlbach, der FC Pipinsried und die nicht-aufstiegsberechtigten "kleinen Löwen". Die Entscheidung um den Aufstieg fällt demnach am allerletzten Spieltag - wobei das ein oder andere Rechenspielchen (Stichwort: direkter Vergleich) wohl noch eine Rolle spielen dürfte...