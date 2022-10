SVE ist im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln zu Gast SV Elversberg: Tabellenführung am Rhein verteidigen

Nachdem die SV Elversberg unter der Woche den Einzug ins Saarlandpokal-

Achtelfinale klargemacht hat, geht nun der volle Fokus wieder auf das

Spielgeschehen in der 3. Liga. Dabei ist die Elv von Trainer Horst Steffen an

diesem Wochenende wieder auswärts im Einsatz – am Samstag, 15. Oktober,

steht das Auswärtsspiel beim FC Viktoria Köln an, Spielbeginn ist um 14.00 Uhr (Sportpark Höhenberg (Günter-Kuxdorf-Weg).

Auch zum Abschluss dieser Englischen Woche ist das Team noch fit – und

motiviert, um in Köln wieder eine gute Partie abzuliefern. „Es waren schon

intensive Tage und Wochen, aber wir haben das gut überstanden und freuen

uns jetzt einfach auf das Spiel gegen Viktoria Köln“, sagt SVE-Mittelfeldspieler

Semih Sahin: „Wir wollen natürlich das Beste rausholen.“ Gegen den

Tabellenzehnten der 3. Liga, der zuletzt zwar wenig punkten, aber viele Spiele

eng gestalten konnte, erwartet Sahin ein „intensives Spiel, wie gegen jeden

anderen Gegner auch“. Und Horst Steffen ergänzt: „Die Ergebnisse, die Köln

zuletzt erzielt hat, interessieren nicht wirklich. Ich bewerte die Leistung der

Mannschaft, und die ist sehr kontant“, sagt der Trainer: „Viktoria Köln hat

einfach eine gute Mannschaft, sie haben sehr gute Spieler in ihren Reihen und

eine ordentliche Spielstrategie. Sie stehen in meinen Augen zu Unrecht im

Tabellenmittelfeld und müssten eher im oberen Drittel angesiedelt sein.

Allerdings wollen wir ihnen am Samstag nicht den Gefallen tun, das zu

bestätigen.“

Personell sieht die Situation bei der SV Elversberg im Vergleich zum Wochen-

Anfang, als noch einige Spieler krank, angeschlagen oder verletzt waren,

deutlich besser aus. Bis auf die Langzeitverletzten Carlo Sickinger, Patryk

Dragon und Sebastian Saftig konnten alle wieder trainieren und stehen nach

jetzigem Stand auch für die Partie am Samstag in Köln zur Verfügung.