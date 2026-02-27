SVE II startet ins Jahr 2026

Die zweite Mannschaft des SV Erlenbrunn startet in das neue Jahr. Zum Nachholspiel des elften Spieltages reist die Erlenbrunner Mannschaft zur SG Heltersberg/Geiselberg II. Wo die Mannschaft des SVE aktuell steht, kann erst nach deN ersten ein oder zwei Begegnungen gesagt werden. Beim Gastspiel in Heltersberg ist der SVE jedoch der Außenseiter. Die Gastgeber belegen den dritten Tabellenplatz und dürfen sich noch berechtigte Aufstiegshoffnungen machen. Gerade in den Heimspielen sind die Gastgeber eine Macht. Bisher konnten alle Heimspiele gewonnen werden. Somit wäre bereits ein Unentschieden für den SVE ein großer Erfolg. Beste Torschützen bei den Gastgebern sind Lukas Stucky mit 7 Toren gefolgt von Maximilian Entenmann mit vier Treffern.