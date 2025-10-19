SVE holt Pflichtsieg in Wald

Weiter ungeschlagen bleibt die Truppe von Trainer Tom Weiß nach dem Auswärtsspiel in Wald/Süßenbach. Beim SVE fehlten Moritz Popelka und Yussup Frits. Es war ein größtenteils zerfahrenes Spiel ohne viele Großchancen. In der 55. Minute musste der kurz vor der Pause eingewechselte Philipp Schmirler, nach Vorarbeit von Hauser, den Ball nur noch ins Tor einschieben. Das Spiel war auch in der 2. Halbzeit kein Augenschmaus, aber mit leichten Vorteilen für Erzhäuser. Wald hatte keine zwingende Großchance bzw. vergab ihre wenigen Halbchancen. in der 85. Minute musste Markus Wild für 10 Minuten vom Platz. Erzhäuser konterte und Philipp Schmirler dribbelte sich durch die Abwehr und avancierte durch sein zweites Tor zum Matchwinner des Spiels. Alles in allem war der Sieg verdient. Nächste Woche erwartet den SVE daheim mit der SG Fischbach/Steinberg ein schwerer Gegner.