SVE Heessen verpflichtet Defensiv-Allrounder Roem Subasi

Trainer Kevin Schulzki zeigte sich gegenüber dem Westfälischen Anzeiger hochzufrieden mit der Verpflichtung: „Roem ist schon länger mein Wunschspieler. Er ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und kann in einer Vierer- oder Fünferkette jede Position gut spielen. Diese Flexibilität wird uns im Positionsspiel mehr Optionen geben“, erklärt der SVE-Coach. Die Entscheidung des Defensivspielers für Heessen ist für Schulzki ein großer Gewinn: „Ich bin sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat.“

Subasi bringt nicht nur Erfahrung aus der Westfalenliga mit, sondern hat auch eine bemerkenswerte fußballerische Ausbildung hinter sich. Der Defensivspezialist begann seine Karriere beim SVE Heessen und durchlief in der Jugend unter anderem die Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund, dem SC Paderborn 07 und Rot Weiss Ahlen. Im Januar 2023 wechselte er von Türkspor Dortmund zur SG Bockum-Hövel, wo er sich schnell als Leistungsträger etablierte.

Beim SVE will Subasi in der kommenden Saison eine Schlüsselrolle übernehmen – möglichst in der Landesliga. Aktuell steht der SVE mit 17 Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage auf Rang eins, allerdings mit lediglich drei Punkten Vorsprung auf den VfL Kamen.