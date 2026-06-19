SVE Heessen holt 57-fachen Regionalliga-Akteur aus der Fußballpause

– Foto: SVE Heessen

Der 25-jährige Yassin Ibrahim, der von 2020 bis 2023 beim Regionalligisten SV Rödinghausen unter Vertrag stand, war in den vergangenen beiden Spielzeiten von der Bildfläche verschwunden. Nun hat Landesliga-Aufsteiger SVE Heessen die Verpflichtung des beidfüßigen Außenbahnspielers bekanntgegeben.

Wer von 2013 bis 2019 im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund ausgebildet wird und im Kader der U18-Nationalmannschaft steht, strebt in der Regel eine Profikarriere an. So auch Ibrahim, der als Deutscher U19-Meister seine Seniorenlaufbahn beim Drittligisten Würzburger Kickers startete, jedoch ein Jahr lang kaum zum Einsatz kam. Dies änderte sich beim Regionalligisten SV Rödinghausen, für den er in drei Spielzeiten 57 Partien in der Regionalliga West absolvierte. Als Top-Neuzugang wurde er im Sommer 2023 bei den Sportfreunde Lotten vorgestellt. In 31 Einsätzen steuerte er zehn Scorerpunkte zur Oberliga-Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga bei. Wenig später wurde es jedoch still um Ibrahim. Nach der Regionalliga-Vorbereitung kam er nur noch im August 2024 im Westfalenpokal für Lotte zum Einsatz, danach löste er seinen Vertrag auf und war offiziell seit September 2024 vereinslos.

„Ich hatte in Lotte gemerkt, dass es mit dem Profifußball für mich immer unrealistischer wird. Da habe ich mich dazu entschieden, den sicheren Weg zu gehen und erstmals eine Ausbildung zu machen. Das war ein harter Cut, und danach brauchte ich dann erst einmal eine Pause", erzählt Ibrahim, der eine Ausbildung zum Fachinformatiker absolviert hat, gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger".