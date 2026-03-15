SVE gegen Raspo – oder: Ein 2:3, das auch 6:6 hätte enden können Fußball-Landesliga: Im unterhaltsamen Derby gewinnt Raspo Brand beim SV Eilendorf. von Lars Voßen · Heute, 19:22 Uhr · 0 Leser

Ansehnliches Spiel: Raspo Brand (in Weiß) gewinnt. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Nach diesem sehr kurzweiligen Fußball-Nachmittag waren sich beide Trainer einig – und das in eigentlich allen Punkten: Für den neutralen Zuschauer war dieses Spiel schön anzusehen. Jasmin Muhovic und Daniel Formberg hatte es einige Nerven gekostet. Und: Das Landesliga-Derby zwischen dem SV Eilendorf und Raspo Brand, das 2:3 (1:1) endete, hätte auch gut und gerne 6:6 ausgehen können.

Kurzweilig war es bereits in Durchgang eins: Viel Spielfluss, wenig Unterbrechungen und (Halb-)Chancen auf beiden Seiten. Raspo kam besser ins Spiel und ging früh in Führung: Nach einem Einwurf erzielte Abdessamad Akherraz das 1:0 für die Gäste (7.). Alan Graf hatte die große Chance auf den zweiten Treffer. Sein Volleyversuch knallte aber an die Latte (11.). Der SVE brauchte etwas, um ins Spiel zu finden. Mit längeren Ballbesitzphasen näherte sich der Gastgeber dem gegnerischen Tor an. In der 33. Minute gelang Muhovics Team dann der Ausgleich: Tobias Knoben setzte sich auf engstem Raum gut durch und knallte den Ball unter die Latte.

Eilendorf hatte dann die große Chance, mit einer Führung in die Pause zu gehen: Nach längeren Beratungen entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß wegen Handspiels für den SVE. Den konnte Raspo-Torwart Finn Albrecht gegen Dejan Savic aber parieren (39.). Eigentlich war für den Elfmeter auch Knoben eingeteilt. „Dejan war zwar überzeugt. Aber wir hatten eine klare Einteilung. Das ärgert mich“, sagte der SVE-Trainer. Beide Teams hielten nichts davon, es zu Beginn von Halbzeit zwei ruhiger angehen zu lassen. Und der Verlauf war identisch: Die Brander verpassten es, eine Zwei-Tore-Führung herauszuspielen. Die Eilendorfer verpassten es, in Führung zu gehen. Sowohl der SVE als auch Raspo vergaben zunächst eine Riesenchance. Die Gäste gingen wieder in Führung: Nach einer Graf-Ecke erzielte Albert Korotaev per Kopf das 2:1 (50.).