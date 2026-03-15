SVE gegen Raspo – oder: Ein 2:3, das auch 6:6 hätte enden können

Nach diesem sehr kurzweiligen Fußball-Nachmittag waren sich beide Trainer einig – und das in eigentlich allen Punkten: Für den neutralen Zuschauer war dieses Spiel schön anzusehen. Jasmin Muhovic und Daniel Formberg hatte es einige Nerven gekostet. Und: Das Landesliga-Derby zwischen dem SV Eilendorf und Raspo Brand, das 2:3 (1:1) endete, hätte auch gut und gerne 6:6 ausgehen können.
Kurzweilig war es bereits in Durchgang eins: Viel Spielfluss, wenig Unterbrechungen und (Halb-)Chancen auf beiden Seiten. Raspo kam besser ins Spiel und ging früh in Führung: Nach einem Einwurf erzielte Abdessamad Akherraz das 1:0 für die Gäste (7.). Alan Graf hatte die große Chance auf den zweiten Treffer. Sein Volleyversuch knallte aber an die Latte (11.).
Der SVE brauchte etwas, um ins Spiel zu finden. Mit längeren Ballbesitzphasen näherte sich der Gastgeber dem gegnerischen Tor an. In der 33. Minute gelang Muhovics Team dann der Ausgleich: Tobias Knoben setzte sich auf engstem Raum gut durch und knallte den Ball unter die Latte.
Eilendorf hatte dann die große Chance, mit einer Führung in die Pause zu gehen: Nach längeren Beratungen entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß wegen Handspiels für den SVE. Den konnte Raspo-Torwart Finn Albrecht gegen Dejan Savic aber parieren (39.). Eigentlich war für den Elfmeter auch Knoben eingeteilt. „Dejan war zwar überzeugt. Aber wir hatten eine klare Einteilung. Das ärgert mich“, sagte der SVE-Trainer.
Beide Teams hielten nichts davon, es zu Beginn von Halbzeit zwei ruhiger angehen zu lassen. Und der Verlauf war identisch: Die Brander verpassten es, eine Zwei-Tore-Führung herauszuspielen. Die Eilendorfer verpassten es, in Führung zu gehen. Sowohl der SVE als auch Raspo vergaben zunächst eine Riesenchance. Die Gäste gingen wieder in Führung: Nach einer Graf-Ecke erzielte Albert Korotaev per Kopf das 2:1 (50.).
Raspos Tobias Achterberg konnte einen bösen Fehlpass von Kokou Morgan Azanledji eine Riesenchance nicht zum 3:1 verwerten (53.). Und wieder bestrafte das der SVE nach einer – für dieses Spiel – verhältnismäßig ruhigeren Phase: Nach einem schnellen Angriff setzte Knoben den Ball zunächst an den Pfosten, um dann mit dem Nachschuss zu treffen (65.).
Der SVE drückte auf das 3:2, vergab zwischen der 75. und 79. Minute gute bis sehr gute Chancen. Nach einem schön herausgespielten Angriff zielte Yannik Younga völlig freistehend vor Albrecht neben das Tor (82.). „Das letzte Wort schien eigentlich der SVE zu haben“, meinte Formberg. „Wir scheitern immer wieder an unserer Effektivität. Schön spielen allein reicht nicht“, ergänzte Muhovic.
Diesen Chancenwucher bestraften nun die Gäste: Korotaev hämmerte einen Freistoß aus sehr weiter Distanz ins Netz (86.). „Der Ball wäre haltbar gewesen. Mich ärgert, dass wir drei Treffer nach Standardsituationen mit eigentlich klarer Zuordnung kassiert haben“, sagte Muhovic.
So nahmen die Gäste drei Punkte mit, zogen in der Tabelle am SVE vorbei und bauten sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge auf. „In dieser Liga kann es schnell gehen. Wenn Arnoldsweiler nur eins der beiden ausstehenden Spiele gewinnt…“, unkte Formberg und bekam – nicht überraschend – auch hier ein Nicken von Muhovic.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de