SVE gastiert in Fischbach!

Der 20. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost steht an, die Mannschaft des SV Erlenbrunn reist nach Fischbach. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die bisher in dieser Saison beide weit unter ihren Möglichkeiten blieben. So stehen die Gastgeber mit nur 13 Punkten aus 18 Begegnungen und einem Torverhältnis von 27:62 auf Platz 13 der Tabelle. Bester Torschütze der Fischbacher Mannschaft ist Spielertrainer Dariush Hagen mit 8 Toren. Auch auf heimischem Terrain ist der Gastgeber keine Macht. In den bisherigen neun Heimspielen stehen den bisherigen drei Siegen sechs Heimniederlagen gegenüber.