SVE-Galionsfigur Karim El Bakkaoui geht ins zehnte Jahr

Wiesbaden . Karim El Bakkaoui darf beim Gruppenligisten SV Erbenheim das Prädikat „Besonders wertvoll“ in Anspruch nehmen. Mit drei Spielzeiten als Co-Trainer begann sein Engagement beim Oberfeld-Club, jetzt führt der 39-Jährige in der sechsten Saison als Spielertrainer Regie. Der Sportliche Leiter Kevin Bähren sieht ihn als „Herz und Seele, als Institution beim SV Erbenheim“. Darüber hinaus ist El Bakkaoui auch abseits des Feldes ein Fixpunkt im Vereinsleben.

Auch Raoul Dalmeida bleibt als spielender „Co“ an Bord

Deshalb sind Clubchef Mike Steinbach und Kevin Bähren glücklich, dass die gemeinsame Reise weitergeht. Karim El Bakkaoui wird auch 2025/26 als Spielertrainer die sportlichen Geschicke leiten. Unterstützt weiterhin vom spielenden Co-Trainer Kouami Edem „Raoul“ Dalmeida (34). Mike Steinbach verweist auf „wunderbare Gespräche mit beiden“, die schnell zur Einigung für die nächste Runde geführt hätten. Die der SVE, der am Sonntag um 15.30 Uhr Viktoria Kelsterbach empfängt, angesichts von aktuell 32 Punkten in der Gruppenliga bestreiten dürfte. Dorthin hatte El Bakkaoui die Mannschaft in der Spielzeit 2023/24 geführt. Jetzt gehe es darum, zu planen, „wie wir uns im Haifischbecken Gruppenliga aufstellen wollen, um uns in dieser Klasse zu etablieren“, erläutert Kevin Bähren und freut sich über den Sponsorenpool, der sich erweitert habe.

Etwa 90 Prozent des bisherigen Kaders, schätzt der Sportliche Leiter, würden an Bord bleiben. Einzelnen ambitionierten Spielern aus dem eigenen Lager, die womöglich eine höherklassige Herausforderung suchten, werde man keine Steine in den Weg legen, das sei von vornherein so abgesprochen. Andererseits spricht Bähren von „unerwarteten Transfers“, spricht eventuell hochkarätigen Zugängen, die vielleicht schon bald verkündet werden könnten. „Es sieht für die Zukunft gut aus“, sagt er auch mit Blick auf Vorhaben mit sozialem Anstrich. Zudem gelte es, mehr Zuschauer für die Heimspiele anzulocken.

El Bakkaoui auf den Spuren von 02-Coach Saridogan

Mit dem zehnten Trainer-Jahr von Galionsfigur Karim El Bakkaoui, der damit auf den Spuren von Biebrich 02-Coach Nazir Saridogan wandelt (geht im Sommer in seine 13. Saison), ist ein elementar wichtiger Schritt für die Zukunft vollzogen worden. Karim El Bakkaoui sprüht derweil vor Tatendrang, als wäre er gerade erst zum SVE gekommen. „Ich bin super-zufrieden mit den Jungs. Wenn wir nicht in mehreren Spielen in den letzten Sekunden Gegentore kassiert hätten, wären wir jetzt sogar im Bereich von Platz fünf oder sechs“, lobt er die Mannschaft.

Gerade auch in puncto Integration und der Bereitschaft, sich bei Benefiz-Aktionen einzubringen – wie jetzt am Freitag (ab 19 Uhr) beim Turnier des SC Klarenthal zugunsten der fünf Kinder nach dem tragischen Tod ihrer Mutter – sieht der Erbenheimer Trainer ständige Ansatzpunkte, sich über das pure Spielgeschehen hinaus für die Gemeinschaft zu engagieren. Daneben würden intern Ideen erörtert, wie man im Ort für mehr Präsenz des SVE sorgt. Um damit letztlich auch neue Zuschauer ans Oberfeld zu lotsen.

Weiter spielen am Sonntag: SV Wallrabenstein - SG Hoechst, VfB Unterliederbach - Germania Weilbach, Spvgg. Eltville - Spvgg. Hochheim (alle 15 Uhr), Türkischer SV - FC Bierstadt (15.30 Uhr).