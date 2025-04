SVE-Frauen treten im Nachholspiel in Montabaur an

Auch für das Frauen-Team der SV Elversberg geht es in die Schlussphase der Saison – neben dem Saarlandpokal-Finale sind in der Regionalliga Südwest noch fünf Partien zu bestreiten, an diesem Wochenende steigt dabei zunächst das Nachholspiel in der Liga beim 1. FFC Montabaur. Das Auswärtsspiel wird an diesem Samstag, 26. April, um 16.00 Uhr auf dem Rasenplatz Eschelbach in Montabaur (Nelkenstr.) ausgetragen.

„Wir wollen möglichst alle sechs Spiele gewinnen, zum Abschluss natürlich das Saarlandpokal-Finale“, sagt SVE-Trainer Gaspare Alaimo: „Unser gesamter Fokus gilt jetzt aber der Aufgabe in Montabaur, wo wir für einen Dreier wirklich eine Topleistung abrufen müssen. Wir gehen die Aufgabe mit einer sehr hohen Motivation an.“ Die SVE-Frauen erwartet dabei ein Duell auf Augenhöhe: Montabaur liegt in der Regionalliga Südwest mit drei Punkten weniger zwei Tabellenplätze hinter der SV Elversberg auf Rang sechs. „Die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Spielerinnen sind soweit einsatzbereit“, sagt Alaimo vor dem Duell: „Wir sind gut vorbereitet.“