SVE-Frauen starten in die Spitzenspiel-Wochen SV Elversberg: Eine Woche vor dem Derby Zeichen setzen

Für das Frauen-Team der SV Elversberg stehen in den kommenden Wochen in der Regionalliga Südwest spannende und wichtige Spiele gegen die Topteams an – beginnend mit dem Duell beim SC Bad Neuenahr an diesem Sonntag, 23. Oktober. Das Auswärtsspiel wird um 14.00 Uhr im Nettetal-Stadion in Mayen (An Sagnesmühle) angepfiffen.

„Mit Bad Neuenahr beginnen für uns die Spitzenspiel-Wochen. Danach folgen

FCS und Schott Mainz“, sagt SVE-Trainer Kai Klankert vor dem Duell gegen den

Vorjahres-Vizemeister, der derzeit zwar nur auf Tabellenplatz sechs liegt, aber

auch bereits gegen die Meisterschaftskonkurrenten TSV Schott Mainz und 1. FC

Saarbrücken ranmusste. „Bad Neuenahr hat seine Spiele gegen den FCS und

Mainz lange offengehalten. Das zeigt deren Qualität“, sagt Klankert und

ergänzt mit Blick auf die eigene Mannschaft: „Wir sind seit letztem

Wochenende Tabellenführer. Die Position wollen wir nicht mehr abgeben und

so auch in den nächsten Wochen auftreten – beginnend am Sonntag in Mayen.“

Personell hat sich die Situation bei den SVE-Frauen nur geringfügig verbessert.

„Wir hatten zuletzt gegen Niederkirchen wegen einer Grippewelle die

Mannschaft komplett umbauen müssen. Das hat man gerade am Anfang

deutlich gemerkt. Die Lage hat sich minimal verbessert und ist weiterhin sehr

angespannt“, sagt Klankert. Definitiv ausfallen werden neben den

Langzeitverletzten weiterhin Emma Junold (U17-EM-Quali) sowie Fabienne

Würtele (krank) und Ronja Frank (verletzt). Der Einsatz weiterer Spielerinnen

entscheidet sich erst kurzfristig. Das Spiel wird im Nettetalstadion (An Sagnesmühle, Mayen) ausgetragen und am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.