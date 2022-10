SVE-Frauen empfangen den 1. FFC Niederkirchen SV Elversberg: Frauen spielen am Sonntag in Göttelborn

Die Frauen der SV Elversberg empfangen am Sonntag um 14 Uhr den 1. FFC Niederkirchen zum Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz im Quierschieder Gemeindeteil Göttelborn (Zum Schacht). Sollte Tabellenführer TSV Schott Mainz zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken verlieren, winkt den SVE-Frauen die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für das Frauen-Team der SV Elversberg nun wieder in der Regionalliga Südwest weiter – und zwar gegen

einen Gegner, der der Mannschaft von Trainer Kai Klankert aus dieser Saison

durchaus schon bekannt ist. Am Sonntag, 16. Oktober, empfängt die FrauenElv

um 14.00 Uhr den 1. FFC Niederkirchen zum Heimspiel auf dem Kunstrasen in

Göttelborn. Gegen Niederkirchen ist die SVE bereits im August in der 1. DFB-Pokal-Runde

angetreten – und konnte damals mit 3:0 gewinnen. Trainer Klankert relativiert

aber: „Es wird ein hartes Stück Arbeit. Niederkirchen hat sich seit dem

Pokalspiel stabilisiert, auch wenn die Ergebnisse etwas anderes aussagen.“

Aktuell steht Niederkirchen in der Regionalliga-Tabelle auf Rang elf und wartet

noch auf seinen ersten Saison-Dreier. Anders sieht die Lage bei der SVE aus,

die die volle Punkteausbeute vorweisen kann und im vergangenen Liga-Spiel

gegen den 1. FC Riegelsberg ein klares 7:0 feierte. „Wir wollen auf jeden Fall

an die starke Leistung gegen Riegelsberg anknüpfen und weiter ohne

Punktverlust bleiben“, sagt Klankert. Personell sieht die Situation in seinem

Team aber schwierig aus. „Die Kaderplanung ist diese Woche extrem

erschwert, weil uns eine Grippewelle voll erwischt hat, und das, obwohl die

Mädels wirklich sehr vorsichtig und umsichtig sind.“ Der Einsatz mehrerer

Spielerinnen ist offen oder entscheidet sich kurzfristig. Definitiv fehlen werden

die Langzeitausfälle Lena Raubuch, Claudia Pilger und Michelle Klein, Emma

Junold ist ab Samstag für zehn Tage mit der U17-Nationalmannschaft bei der

EM-Qualifikation in Slowenien.