SVE feiert ersten Saisonsieg

Fußball-Landesliga: Das Muhovic-Team setzt sich bei Germania Lich-Steinstraß verdient mit 1:0 durch. Tim Beckers erzielt den einzigen Treffer des Tages.

Gleich zwei Serien endeten beim Fußball-Landesligaspiel zwischen Germania Lich-Steinstraß und dem SV Eilendorf. 1:0 siegte der Gast und holte damit den ersten Saisonerfolg. Bitter für die Germanen: Ihre ungeschlagene Serie endete in der sechsten Begegnung der Saison.

Das Tor des Tages resultierte aus der 16. Spielminute. Aus dem Gewühl heraus schoss Stürmer Tim Beckers aus kurzer Distanz das Tor. Zu dem Zeitpunkt kam das etwas überraschend, hatte doch der Gastgeber die erste Viertelstunde recht offensiv gespielt und den Aachener Gästen wenig Entfaltungsmöglichkeiten geboten.

Das änderte sich aber mit dem Treffer schlagartig. Eilendorf nahm das Heft in die Hand und hatte durch Aljoscha Feese (23.) die Chance auf einen zweiten Treffer, und wenig später ließ SV-Akteur Jonas Beckers eine weitere gute Chance zur Ergebniserhöhung (26.) aus. Er schoss das Leder ganz knapp über das Licher Tor. Ein zweites Tor, erzielt durch Goalgetter Tim Beckers (40.), fand wegen Abseitsstellung keine Anerkennung durch den Unparteiischen.

Nun dominierte nur noch der SVE diese Partie. Auch weil die Hausherren bislang ungekannte Schwächen im präzisen Passspiel zeigten. So war das 1:0 noch etwas schmeichelhaft für die Gastgeber. Aber auch Eilendorf zeigte erneut Probleme im Abschluss. Mit einem schnell verpufften Strohfeuer zeigte Germania nach dem Seitenwechsel zwar den Willen, nun die Partie drehen zu wollen. Allein: Es blieb bei der Absicht.

Germania-Trainer Michael Hermanns gab dann nach Schlusspfiff auch zu: „Das Beste für uns war noch das Ergebnis“, stellte der Coach fest. Aber auch Lichs Keeper Nick Jansen hatte sich die eine oder andere Bestnote verdient. Er verhinderte mehrfach höhere Rückstände, so auch, als er im Duell Eins gegen Eins den Eilendorfer Tim Beckers per Parade am zweiten Treffer hinderte. Michael Hermanns versuchte per Dreierwechsel, neue Impulse in seiner Mannschaft zu wecken. Aber das gelang auch nicht. „In der zweiten Halbzeit hatten wir so gut wie gar keine Torchance mehr“, stellte Hermanns unaufgeregt, aber sichtlich enttäuscht fest.

Die Begegnung gestaltete sich im zweiten Durchgang ohnehin arm an Tormöglichkeiten. Einzig Tim Beckers hätte das 2:0 (55.) machen können. „Wir sind heute als Mannschaft sehr geschlossen aufgetreten“, lobte SV-Trainer Jasmin Muhovic sein Team, das erstmals in dieser Saison nach zwei Unentschieden in Brand und gegen Teveren als Sieger vom Platz ging. Das erneute Festival der vergeigten Chancen kommentierte Muhovic so: „Ich sollte überlegen, unseren Keeper Paul Schulz als Stürmer einzusetzen!“ Hintergrund dieses Trainer-Jokes: Schulz hatte im Spiel gegen Germania Teveren den 2:2-Ausgleich in der achten Minute der Nachspielzeit geköpft. . .

