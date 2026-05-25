SVE -FC Traunreut 5:2

Simon Werner besorgte vor 70 Zuschauern das 1:0 für das Team von Coach Manuel Schlesak. Der Ligaprimus hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.
Anstelle von Belger Wenzel war nach Wiederbeginn Paul Heringlehner für FC Traunreut im Spiel. Bei SV Erlstätt kam zu Beginn der zweiten Hälfte Dominik Opitz für Patrick Unterreiner in die Partie. In der 61. Minute brachte Nico Kovac den Ball im Netz der Gastgeber unter. Ivan Barisic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FC Traunreut über die Linie (63.). Mit einem schnellen Hattrick (75./80./84.) zum 4:2 schockte Florian Zauner den Gast und drehte das Spiel. Der Treffer von Manuel Schlesak in der 89. Minute machte den Deckel drauf.
Am Schluss schlug SV Erlstätt FC Traunreut mit 5:2.
87 Tore – mehr Treffer als SV Erlstätt erzielte kein anderes Team der C-Klasse 7. SV Erlstätt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 17 Siege auf dem Konto.
Trotz der Schlappe behält FC Traunreut den vierten Tabellenplatz bei.
Als Nächstes steht für SV Erlstätt eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (13:00 Uhr) geht es gegen die Zweitvertretung von TSV Traunwalchen. FC Traunreut empfängt parallel die Reserve von DJK Traunstein.
Quelle u.a BFV