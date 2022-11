SVE empfängt die U23 von Borussia Dortmund SV Elversberg: Gegen schwarz-gelbe Zweite Tabellenführung verteidigen

Die SV Elversberg hat im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund das Ziel, die Tabellenführung in der dritten Liga zu verteidigen. Der Vorsprung auf den Zweiten TSV 1860 München beträgt drei Punkte, und die Löwen empfangen den 1. FC Saarbrücken. Elversberg spelt am Samstag, 14 Uhr (URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Lindenstr., Spiesen-Elversberg) gegen Borussia Dortmund II, die Löwen empfangen die Saarbrücker am Sonntag zur gleichen Zeit.

Der Einzug in das Saarlandpokal-Viertelfinale ist geschafft – jetzt geht der Blick

der SV Elversberg wieder auf die 3. Liga! An diesem Samstag, 05. November,

empfängt die Elv von Trainer Horst Steffen am 15. Spieltag dieser Saison die

U23 von Borussia Dortmund, die Partie wird um 14.00 Uhr in der URSAPHARM-

Arena (Lindenstr., Spiesen-Elversberg) angepfiffen.

Mit dem BVB kommt dabei ein Team nach Elversberg, das momentan einen

starken Lauf hat und sich im Aufwind befindet. Der Tabellenzwölfte ist seit

sechs Liga-Spielen ungeschlagen und konnte seine letzten drei Partien ohne

Gegentor gewinnen. Dementsprechend ist die Elv gewarnt. „Zweite

Mannschaften sind im Allgemeinen gut ausgebildet, sowohl fußballerisch als

auch taktisch. Uns erwartet am Samstag wahrscheinlich wieder eine spielerisch

starke Mannschaft aus Dortmund, die uns alles abverlangen wird“, sagt SVE-

Offensivspieler Jannik Rochelt: „Wir müssen einfach dagegenhalten, unseren

Plan umsetzen und alles reinwerfen. Wenn uns das gelingt, können wir auch

gegen Dortmund eine gute Performance liefern.“

Auch Trainer Horst Steffen weiß um die Qualitäten des Gegners, richtet den

Fokus aber vor allem auf die eigene Mannschaft und Leistung. „Dortmund hat

eine gute Mannschaft, die bisher fast immer mit einer Dreierkette verteidigt

hat, gerne hoch presst und anläuft, zuletzt meistens mit zwei Spitzen. Aber es

ist auch immer wieder etwas Neues zu erwarten – insofern sollten wir vor allem

bei uns bleiben und an unsere Tugenden denken, die uns stark gemacht

haben“, sagt Steffen: „Dortmund hat zuletzt in die Spur gefunden, aber wir

wollen eben zeigen, dass wir auch in der Spur sind und Qualität haben.“ Dabei

werden im SVE-Kader weiterhin die Langzeitverletzten und Kevin Conrad

(Muskelfaserriss) fehlen, auch Luca Schnellbacher (Wadenprobleme) wird nicht

mitwirken können. Robin Fellhauer, der unter der Woche im Pokal-Spiel passen

musste, kehrt aber voraussichtlich wieder in den Kader zurück.