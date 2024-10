SVE empfängt den Hamburger SV zum Topspiel

Topspiel an der Kaiserlinde! Die SV Elversberg empfängt an diesem Samstag, 26. Oktober, den Hamburger SV zum Heimspiel – es wird das nächste Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellendritten, der auch in diesem Jahr wieder zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Anpfiff in der URSAPHARM-Arena (Lindenstr., Spiesen-Elversberg) ist um 13.00 Uhr.