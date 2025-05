SVE empfängt Braunschweig zum Liga-Heimspiel

Die finalen Wochen der Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga sind angebrochen – und für die SV Elversberg geht es am vorletzten Spieltag noch einmal vor heimischem Publikum um die Punkte. „Wir haben die Möglichkeit, uns zuhause wieder bei unseren Fans für die Treue, für die Unterstützung über das ganze Jahr zu bedanken“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen: „Ich hoffe, dass wir das mit einem guten Spiel, einer guten Leistung und einem entsprechenden Ergebnis schaffen.“ Zu Gast in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ist dabei Eintracht Braunschweig – die Partie wird am Samstag, 10. Mai, um 13.00 Uhr angepfiffen.

Der Blick auf die Tabelle ist dabei trügerisch. Braunschweig belegt „nur“ Tabellenplatz 15, mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation – die Leistungen der vergangenen Wochen und Monate sprechen aber eine ganz andere Sprache. „Braunschweig hat in der gesamten Rückrunde zwei Punkte weniger als wir eingefahren“, warnt Horst Steffen: „Sie haben zuletzt Hamburg, Paderborn und Kaiserslautern geschlagen und gegen Düsseldorf unentschieden gespielt – es ist klar, dass wir wissen, was da auf uns zukommt. Es wird wirklich eine interessante Aufgabe sein. Wir müssen eine gute Leistung bringen und brauchen auch ein bisschen Spielglück, um die Partie zu gewinnen.“

Dementsprechend fordert der Coach auch den vollen Fokus auf die Herausforderung gegen die Gäste, die seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen sind. „Intensität, Konzentration und Spannung sind wichtig“, sagt Steffen: „Wir müssen eine hohe Aktivität mitbringen, ein hohes Tempo wählen und auch eine gute Kontersicherung haben. Braunschweig ist nicht mehr mit der Vorrunde vergleichbar. Wenn man sich die Spiele der Rückrunde anschaut, wird auch diese Partie ein Topduell werden.“ Dabei geht aber auch die SVE mit Selbstvertrauen ins letzte Heimspiel. „Die Stimmung ist natürlich gut. Dass wir jetzt Dritter in der Tabelle sind, ist eine tolle Ausgangssituation, aus der wir Mut schöpfen und positiv sein können“, sagt Steffen, in dessen Team es noch das eine oder andere Fragezeichen für das Wochenende gibt. Carlo Sickinger, Lukas Pinckert und Paul Stock sind aktuell angeschlagen, auch Arne Sicker ist noch nicht wieder ins Training eingestiegen.