SVE empfängt Braunschweig zum Heimspiel

Die SV Elversberg überzeugte zuletzt auswärts gleich zwei Mal. Nun soll auch im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 21. Februar, 13 Uhr, URSAPHARM-Arena, Lindenstr., Spiesen-Elversberg) wieder ein Dreier her.
An diesem Wochenende geht es für die SV Elversberg wieder zurück an die Kaiserlinde. Zum 23. Spieltag dieser Zweitliga-Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner Eintracht Braunschweig zum Heimspiel. Die Partie wird am Samstag, 21. Februar, um 13.00 Uhr in der URSAPHARM-Arena angepfiffen.
Die Erinnerungen an das Hinspiel in Braunschweig sind noch präsent – im September 2025 gewann die Elv von der Kaiserlinde das Auswärtsspiel mit 4:1 und damit rein zahlenmäßig deutlich. Trainer Wagner weiß die damalige Partie aber einzuordnen: „Es war ein harter Fight. Braunschweig war damals vor allem zuhause im Flow. Das Spiel hatte zwei, drei Kipppunkte, an denen es auch in eine andere Richtung hätte gehen können“, sagt der Elversberger Trainer: „Wir haben es geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Aber es war nicht einfach.“ Eine Herausforderung erwartet Vincent Wagner nun auch im Rückspiel gegen den Tabellen-13., auch wenn sich seitdem viel aufseiten der Braunschweiger verändert hat.
Insbesondere in diesem Winter gab es bei den Niedersachsen zahlreiche Transfers, wichtige Spieler sind gegangen, dafür auch namhafte hinzugestoßen. Trotzdem war die Punkteausbeute seit dem Jahreswechsel stabil – am vergangenen Wochenende gelang beim 2:2 ein Punktgewinn gegen den vorherigen Tabellenführer Darmstadt 98. „Heiner Backhaus hat es wieder hinbekommen, dass sein Team nach wie vor eine eingeschworene Gemeinschaft ist“, sagt Vincent Wagner: „Es wartet ein Gegner auf uns, der uns auf jeden Fall alles abverlangen wird. Aber wir freuen uns auf das Spiel und auf die Kaiserlinde.“ Wie sich der Elversberger Kader am Samstag gestalten wird, ist durch den ein oder anderen angeschlagenen Spieler noch offen. Sichere Ausfälle gibt es nach aktuellem Stand jedoch nicht.