SVE empfängt Braunschweig zum Heimspiel

An diesem Wochenende geht es für die SV Elversberg wieder zurück an die Kaiserlinde. Zum 23. Spieltag dieser Zweitliga-Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner Eintracht Braunschweig zum Heimspiel. Die Partie wird am Samstag, 21. Februar, um 13.00 Uhr in der URSAPHARM-Arena angepfiffen.

Die Erinnerungen an das Hinspiel in Braunschweig sind noch präsent – im September 2025 gewann die Elv von der Kaiserlinde das Auswärtsspiel mit 4:1 und damit rein zahlenmäßig deutlich. Trainer Wagner weiß die damalige Partie aber einzuordnen: „Es war ein harter Fight. Braunschweig war damals vor allem zuhause im Flow. Das Spiel hatte zwei, drei Kipppunkte, an denen es auch in eine andere Richtung hätte gehen können“, sagt der Elversberger Trainer: „Wir haben es geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Aber es war nicht einfach.“ Eine Herausforderung erwartet Vincent Wagner nun auch im Rückspiel gegen den Tabellen-13., auch wenn sich seitdem viel aufseiten der Braunschweiger verändert hat.