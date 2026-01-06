SVE eine Woche in der Sonne Andalusiens

Zugegeben – die spanische Sonne hat sich am ersten Trainingslager-Tag in Mijas (Málaga) noch nicht allzu häufig gezeigt. Dennoch versprechen die Bedingungen auch in diesem Winter ein erfolgreiches Trainingscamp der SV Elversberg zur Vorbereiung auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga.

An diesem Samstag ist unsere Elv zum ersten Wiedersehen im neuen Jahr nach Andalusien aufgebrochen – früh am Morgen, als es im tief verschneiten Elversberg noch stockdunkel war. Nach einer ruhigen Busfahrt nach Frankfurt ging es direkt ins Flugzeug und ab in die spanische Wärme. Gegen 13 Uhr kam der Elversberger Tross schließlich im Hotel an, stärkte sich kurz mit einer warmen Mahlzeit und machte sich wenig später schon bereit für die erste Trainingseinheit im Camp. Zumindest der Großteil des Teams.