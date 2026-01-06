SVE eine Woche in der Sonne Andalusiens

Die SV Elversberg bereitet sich im einwöchigen Trainingalager in Spanien auf die Rückrunde der zweiten Bundesliga vor.
Zugegeben – die spanische Sonne hat sich am ersten Trainingslager-Tag in Mijas (Málaga) noch nicht allzu häufig gezeigt. Dennoch versprechen die Bedingungen auch in diesem Winter ein erfolgreiches Trainingscamp der SV Elversberg zur Vorbereiung auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga.
An diesem Samstag ist unsere Elv zum ersten Wiedersehen im neuen Jahr nach Andalusien aufgebrochen – früh am Morgen, als es im tief verschneiten Elversberg noch stockdunkel war. Nach einer ruhigen Busfahrt nach Frankfurt ging es direkt ins Flugzeug und ab in die spanische Wärme. Gegen 13 Uhr kam der Elversberger Tross schließlich im Hotel an, stärkte sich kurz mit einer warmen Mahlzeit und machte sich wenig später schon bereit für die erste Trainingseinheit im Camp. Zumindest der Großteil des Teams.
Denn für einen Spieler stand zunächst noch ein anderes Thema auf dem Programm: die Vertragsunterzeichnung (zur Meldung hier klicken). David Ngabi Mokwa ist pünktlich zum Trainingslager-Auftakt vom Bundesligisten TSG Hoffenheim an die Kaiserlinde gewechselt, war bereits mit der Mannschaft nach Mijas gereist und setzte dort zunächst seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier – bevor es anschließend gemeinsam auf den Rasen ging.
Die erste Einheit in Spanien war in Sachen Intensität noch dem langen Anreisetag angepasst. Trotzdem war der Mannschaft sofort anzumerken, wie groß die Freude über die gemeinsame Zeit am Ball nach der Winterpause ist. Nach rund eineinhalb Stunden auf dem Platz ging es zurück ins Hotel, zum Abendessen – und dann war auch schon Feierabend. Morgen startet die Elv frisch erholt in die weitere Trainingslager-Woche in Mijas!