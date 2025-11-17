SVE Comet und Kronshagen teilen die Punkte

Abnutzungskampf auf schwerem Boden

Die Partie begann intensiv. Kronshagen zeigte sich in den ersten 20 Minuten dominant und hatte die ersten Chancen, doch Torwart Lukas Losch war ein sicherer Rückhalt für den SVE Comet Kiel und hielt sein Team mehrfach stark im Spiel. Die Gäste hätten früh in Führung gehen können, doch Losch vereitelte mehrere hochkarätige Möglichkeiten.

Die Gastgeber kamen im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit besser ins Spiel, fanden aber zunächst nicht die Lücke in der kompakten Kronshagener Defensive. Laut Kiels Trainer Matthias Losch war Geduld gefragt: „Wir mussten das Zentrum kompakt verteidigen, geduldig bleiben und jeden langen Ball aufmerksam verteidigen – Lukas hat uns dabei stark im Spiel gehalten.“

Badreddin Hamze trifft – Janneck Rassmann gleicht aus

Nach dem kuriosen Seitenwechsel nutzten die Gäste ihre Chance. Schiedsrichter Niklas Augustat hatte nach der schweren Verletzung des Cometen Felix Gesper beide Teams schon nach 43 Minuten zum Halbzeittee gebeten. Wieder raus wurden zwei Minuten gespielt und danach sofort die Seiten getauscht. Beim 1:0 zog Badreddin Hamze nach einem langen Ball an Lukas Losch vorbei und traf ins leere Tor zum 1:0. Kronshagen schien nun die Kontrolle zu übernehmen, doch der Tabellenletzte reagierte schnell: Janneck Rassmann erzielte nach einer gut getretenen Ecke den Ausgleich.