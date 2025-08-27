SVE Comet Kiel trennt sich von Trainer Steve Frank

Die Landesliga Schleswig hat ihre erste Trainerentlassung der Saison. Aufsteiger SVE Comet Kiel trennt sich von Chefcoach Steve Frank.
Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen sah sich die fünfköpfige Vereinsführung zum Handeln gezwungen. „Der Verein sieht sich gezwungen, sportlich neue Impulse zu setzen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Frank hatte die Kieler in der Vorsaison noch zum Aufstieg geführt. „Wir bedanken uns ausdrücklich für seine Arbeit, sein Engagement und die Verdienste in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute.“
Bis auf Weiteres übernimmt Mathias Losch. Der frühere Trainer des TSV Schilksee arbeitete zuletzt sehr erfolgreich mit der U19 der SpVg Eidertal Molfsee. Parallel läuft bereits die Suche nach einem neuen Cheftrainer.
Der 45-jährige Frank war im Januar 2023 als Co-Trainer gestartet und hatte das Amt von Mark Hungerecker in der Landesliga Mitte übernommen. In seiner zweiten Saison führte er Comet als Meister der Verbandsliga Ost zurück in die Landesliga. Aktuell belegen die Kieler mit einem Punkt Rang 14 und damit einen Abstiegsplatz.