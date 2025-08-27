Steve Frank (SVE Comet Kiel) im Spiel gegen den TSV Klausdorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

SVE Comet Kiel trennt sich von Trainer Steve Frank Aus den ersten fünf Spielen gab es für den Aufsteiger nur einen Punkt

Die Landesliga Schleswig hat ihre erste Trainerentlassung der Saison. Aufsteiger SVE Comet Kiel trennt sich von Chefcoach Steve Frank.

Verein reagiert auf Fehlstart Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen sah sich die fünfköpfige Vereinsführung zum Handeln gezwungen. „Der Verein sieht sich gezwungen, sportlich neue Impulse zu setzen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Frank hatte die Kieler in der Vorsaison noch zum Aufstieg geführt. „Wir bedanken uns ausdrücklich für seine Arbeit, sein Engagement und die Verdienste in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute.“

Losch übernimmt interimsweise Bis auf Weiteres übernimmt Mathias Losch. Der frühere Trainer des TSV Schilksee arbeitete zuletzt sehr erfolgreich mit der U19 der SpVg Eidertal Molfsee. Parallel läuft bereits die Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Steve Frank (SVE Comet Kiel) war früher selbst ein sehr guter Kicker. U. a. bei Holstein Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt