SVE Comet Kiel steigt ab

Thore Lühder und TuS Jevenstedt erreichten gegen den SVE Comet Kiel nur das Minimalziel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SVE Comet Kiel muss den bitteren Gang in die Verbandsliga Ost antreten. Nur ein Jahr nach dem Aufstieg ist der Abstieg für die Kieler nach einem torlosen Remis beim TuS Jevenstedt nun auch rechnerisch besiegelt. In einem zerfahrenen Kellerduell konnten beide Seiten kaum gefährlcihe Torchancen bieten. Während für Comet die Planungen für die neue Klasse beginnen, steht dem TuS Jevenstedt ein nervenaufreibendes Saisonfinale im Kampf um den Klassenerhalt bevor.

Der SVE Comet Kiel reiste mit extrem dünner Personaldecke an und hatte lediglich einen einsatzfähigen Auswechselspieler auf der Bank. Dennoch zeigte sich die Mannschaft unter der Leitung von Ligamanager Nico Sellmer und Urgestein Jan-Wilhelm Schwaberau, die interimsmäßig für Jan Schümann übernommen hatten, verbessert. Nico Sellmer zog trotz des Abstiegs ein positives Fazit zur Leistung:

„Mannschaft hat sich heute sehr, sehr gut verhalten für die zwölf Leute, die wir waren. Mannschaftliche Geschlossenheit demonstriert. Trotzdem war das heute wirklich eine ansprechende Leistung“.

Nach 28 Spielen – seit Saisoneginn – gelang es den Kielern erstmals, eine Partie ohne Gegentor zu beenden. Laut Sellmer war man spielerisch sogar das bessere Team gegenüber den Gastgebern, bei denen vieles nur „Stückwerk“ blieb. „Mit ein bisschen mehr Spielglück hätten wir das Spiel auch gewinnen können“, resümierte Sellmer die verdiente Punkteteilung.

Jevenstedter Fotofinish beim Klassenerhalt

Für den TuS Jevenstedt bedeutet das Unentschieden einen kleinen Rückschlag im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Guido Wieck rangiert nun aufgrund der um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz hinter dem punktgleichen TSV Hattstedt auf einem direkten Abstiegsplatz. Damit verpassten die Jevenstedter die Gelegenheit, sich vor den entscheidenden Wochen einen psychologischen Vorteil zu verschaffen.

Nun wartet auf jeden Fall ein „Do-or-die-Spiel“ am letzten Spieltag. Bevor es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber Jevenstedt und Hattstedt am 16. Mai kommt, müssen beide Teams noch ihre Pflichtaufgaben gegen den Eckernförder SV beziehungsweise den TSV Kropp (Hattstedt) lösen. Das Saisonfinale verspricht Hochspannung, wenn am 30. Spieltag im direkten Duell entschieden wird, wer den 13. Platz besetzt. Der ist als Relegationsposition zur Verbandsliga deklariert ist, enthält indes viel mehr rettendes Ufer.

Stimme zum Spiel

TuS Jevenstedt: Jeromin – Ranck (70. Ecke), Hogrefe, Seefeld, Richter (60. Meyert), Peters (64. Mattes Brusberg), Sofia (60. Mads Sievers), Tom Solterbeck, Gunther, Lühder, Rohwer.

Trainer: Guido Wieck.

SVE Comet Kiel: Losch – Milbradt (46. Pena), Gesper, Lawson-Body, Lahu – Petersen, Rassmanns, Arian Jashari, Assameur – Knutzen, Alban Jashari.

Trainer: Jan Wilhelm Schwaberau/Nico Sellmer.

SR: Jan-Malte Genz (SV Boostedt).

Ass.: Falk Schmidt, Leo Timmermann.

Z.: 50.