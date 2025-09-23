Das 1-0 für den SVE Comet Kiel - Alban Jashari tunnelt Mika Mohr (SpVg Eideral Molfsee). – Foto: Jörg Moritz

SVE Comet Kiel geht nach Führung Puste aus – 1:5 gegen Eidertal Konditionelle SVE-Probleme konterkarieren guten Auftritt aus Hälfte ein

Der SVE Comet Kiel kann im Derby gegen die SpVg Eidertal Molfsee keine Überraschung präsentieren! Am Ende unterliegt der SVE der launischen Diva aus dem Süden von Kiel mit 1:5. Dabei zeigen die Gastgeber im ersten Spielabschnitt, dass Potenzial für mehr als bisher nur vier Punkte vorhanden ist.

Bis kurz vor der Pause führten die Cometen durch das fünfte Saisontor von Alban Jashari mit 1:0. Über einen Ballgewinn von Felix Gesper und folgendem Zuspiel von Frank Milbradt war der SVE-Torjäger erfolgreich. „Ich hatte auch noch die Chance zum 2:0“, erzählte der 30-Jährige. Tom Wüllner dreht das Spiel

„Die ersten 40 Minuten würde ich auch sagen, dass wir am Drücken waren“, sah Alban Jashari, dass die Eidertaler mit viel Power aus der Halbzeit kamen. „Zweite Halbzeit hatten die am Anfang schon die Großchancen zum 2:1“, erzählte der Torjäger des Aufsteigers. Der Tabellenletzte geriet dann durch einen Freistoß von Tom Wüllner, der erneut mit drei Toren entscheidender Spieler einer Partie war, auf die Verliererstraße. Willi Schwaberau und Jan Schümann übernehmen „Also das Spiel kann man sehr gut teilen in zwei Teile“, fing Willi Schwaberau mit seinem Statement zum Spiel an. Der Ex-Spieler des SVE hat zusammen mit Jan Schümann als interne Lösung die vakante Position des Cheftrainers übernommen. Von Steve Frank hatten sich die Kieler bekanntlich vor ein paar Wochen getrennt. Danach hatte Matthias Losch für drei Spiele – einschließlich der letzten Partie beim Tabellenführer TSB Flensburg – sein Intermezzo angeboten und auch erhalten. Da bisher noch kein geeigneter Trainer gefunden worden ist, übernahmen Willi Schwaberau und Jan Schümann interimistisch das Traineramt.

Tom Braesch (SpVg Eidertal Molfsee) hat den Ball vor Janneck Rassmanns (SVE Comet Kiel) abgefangen. – Foto: Jörg Moritz