SVE Comet ab Sommer mit Nicklas Loose als Cheftrainer

Der SVE Comet Kiel stellt die Weichen für die kommende Saison und verpflichtet Nicklas Loose als neuen Trainer. Der 31-jährige Inhaber der B+-Lizenz übernimmt zur neuen Saison die sportliche Verantwortung.
Der Landesligist reagiert damit auf die Trainersituation der laufenden Spielzeit. Nach der Trennung von Steve Frank Ende August 2025 hatten zunächst Jan Schümann und Matthias Losch interimsweise das Training des Aufsteigers übernommen. Seit Beginn des Jahres steht Jan Schümann bis zum Saisonende alleinverantwortlich an der Seitenlinie.
Mit Nicklas Loose gewinnt der Verein einen Trainer, der trotz seines noch jungen Alters bereits über vielfältige Erfahrungen im Leistungs- und Amateurfußball verfügt. Den größten Teil seiner bisherigen Trainerlaufbahn verbrachte er beim VfB Lübeck. Dort arbeitete er zwischen 2020 und 2022 zunächst als Trainer der U19 in der Regionalliga Nord und betreute später auch die zweite Mannschaft des Vereins in der Oberliga.
Weitere Stationen führten ihn unter anderem zum Osterrönfelder TSV in der Landesliga. Anschließend war Loose beim Oberligisten Inter Türkspor Kiel tätig. Dort arbeitete er im Staff der Ligamannschaft als Spielanalyst und Kaderplaner und übernahm zeitweise auch Verantwortung im Trainerteam beziehungsweise interimsweise an der Seitenlinie.
Bei Inter Türkspor war er unter anderem an der strategischen Kaderplanung beteiligt und trug mit seiner Arbeit im Hintergrund zur sportlichen Entwicklung des Vereins bei. Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg der Kieler in die Oberliga endete im Sommer 2025 seine Tätigkeit als Kaderplaner.
„Als der Verein mich anrief und fragte, ob ich mir ein Engagement vorstellen kann, wurde schnell klar, dass unsere Vorstellungen gut zusammenpassen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr offen, konstruktiv und vertrauensvoll. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Aufgabe“, sagt Nicklas Loose zu seinem Engagement beim SVE Comet Kiel.
Mit seiner Erfahrung aus Nachwuchsleistungszentrum, Oberliga-Umfeld und sportlicher Planung soll Loose beim SVE Comet Kiel künftig neue Impulse setzen und die sportliche Weiterentwicklung der Ligamannschaft vorantreiben.
„Wir haben mit Nicklas Loose einen jungen Trainer verpflichtet, der zur Saison 2026/2027 mit hoher Motivation die sportliche Leitung unserer Ligamannschaft übernehmen wird. Hinsichtlich der Neu-Strukturierung des Kaders wird er die nötigen Impulse geben und sich auch aufgrund seiner guten Vernetzung ambitioniert und zielführend einbringen, dies gilt sowohl für einen Verbleib in der Landesliga als auch für einen Neubeginn in der Verbandsliga. Wir sind von Nicklas Loose überzeugt und wünschen ihm für die Zukunft in unseren Reihen alles Gute“, lautete das Statement des Vereins vom Kieler Ostufer.