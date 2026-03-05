SVE Comet ab Sommer mit Nicklas Loose als Cheftrainer von Ismail Yesilyurt · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

Nicklas Loose, hier im April 2022 als Cheftrainer des VfB Lübeck II. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SVE Comet Kiel stellt die Weichen für die kommende Saison und verpflichtet Nicklas Loose als neuen Trainer. Der 31-jährige Inhaber der B+-Lizenz übernimmt zur neuen Saison die sportliche Verantwortung.

Übergangslösung nach Trennung von Steve Frank Der Landesligist reagiert damit auf die Trainersituation der laufenden Spielzeit. Nach der Trennung von Steve Frank Ende August 2025 hatten zunächst Jan Schümann und Matthias Losch interimsweise das Training des Aufsteigers übernommen. Seit Beginn des Jahres steht Jan Schümann bis zum Saisonende alleinverantwortlich an der Seitenlinie. Erfahrung aus Nachwuchs- und Herrenbereich Mit Nicklas Loose gewinnt der Verein einen Trainer, der trotz seines noch jungen Alters bereits über vielfältige Erfahrungen im Leistungs- und Amateurfußball verfügt. Den größten Teil seiner bisherigen Trainerlaufbahn verbrachte er beim VfB Lübeck. Dort arbeitete er zwischen 2020 und 2022 zunächst als Trainer der U19 in der Regionalliga Nord und betreute später auch die zweite Mannschaft des Vereins in der Oberliga.

Nicklas Loose (Inter Türkspor Kiel) als Trainer des Oberligisten Inter Türkspor. – Foto: Ismail Yesilyurt

Weitere Stationen führten ihn unter anderem zum Osterrönfelder TSV in der Landesliga. Anschließend war Loose beim Oberligisten Inter Türkspor Kiel tätig. Dort arbeitete er im Staff der Ligamannschaft als Spielanalyst und Kaderplaner und übernahm zeitweise auch Verantwortung im Trainerteam beziehungsweise interimsweise an der Seitenlinie. Strategische Arbeit im Hintergrund Bei Inter Türkspor war er unter anderem an der strategischen Kaderplanung beteiligt und trug mit seiner Arbeit im Hintergrund zur sportlichen Entwicklung des Vereins bei. Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg der Kieler in die Oberliga endete im Sommer 2025 seine Tätigkeit als Kaderplaner.