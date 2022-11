SVE beim Top-Favoriten

So., 13.11.2022, 16:30 Uhr

Punktelieferant oder Sensation? Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten wenn die Mannschaft des SVE am kommenden Sonntag beim bisher alles überragenden FC Rodalben antritt.

Nimmt man den Gegner unter die Lupe bleiben nur Superlative. Das Team des FCR steht völlig zu Recht auf dem Platz an der Sonne. In 14 Spielen wurden 13 Siege und ein Unentschieden bei einem Torverhältnis von 80:15 verbucht. 80 erzielte Treffer sprechen eine deutliche Sprache wo die Stärken der Rodalber liegen. Die durchweg Top-besetzte Offensive bereitet jeder Abwehr Kopfzerbrechen. Mit Julian Kölsch (16 Tore), Manuel Kölsch (15 Tore), Samuel Welter (13 Tore) und Christoph Weller (12 Tore) haben die Gastgeber gleich vier Akteure in ihren Reihen, die bereits mehr als 10 Treffer erzielt haben. Die Rollen sind somit klar verteilt und der SVE reist als krasser Außenseiter nach Rodalben. Aber die Erlenbrunner Mannschaft wird die Punkte nicht mit der Post schicken. Gegen alle Top-Teams der Liga konnte der SVE meist sehr gut mithalten. Wenn die Abwehr steht und Torchancen verwertet werden ist vielleicht auch eine Sensation möglich.

