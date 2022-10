SVD verliert 1:2 beim TUS Haren

Am Sonntagnachmittag trafen die Tabellennachbarn TUS Haren und der SVD aufeinander.

Dohren erwischte es bereits in der 5. Spielminute eiskalt, als Haren mit 1:0 in Führung ging. Nach einem Pass in die Mitte kam der Harener Angreifer an den Ball und haute die Kugel aus 15 Metern rechts oben ins Tor. Da gab es nichts zu halten!

Danach kam Dohren aber besser ins Spiel. Zählbares kam aber bei beiden Mannschaften nicht dabei herum! Die besten Möglichkeiten dann in der letzten Minute der 1. Hälfte. Zunächst hatte Hendrik Kroner die Riesenchance zum Ausgleich. Im 5-Meterraum kam er zum Abschluss, doch in Bedrängnis schob er den Ball knapp am Tor vorbei. Und auch Haren hatte noch eine Chance. Über rechts wurde die Flanke in den Strafraum gespielt, doch der Stürmer köpfte das Spielgerät knapp am Tor vorbei.

So ging es mit der knappen Führung der Hausherren in die Halbzeit.

Nach dem Wiederanpfiff konnte sich Haren ein leichtes Übergewicht erspielen. Der SVD brauchte bis zur 65. Minute um eine gefährliche Torchance herauszuspielen! Michael Meyners knallte einen Ball aus ca. 25 Metern an die Unterkannte der Latte. Der Ball sprang aber klar vor der Linie auf. Der Ausgleich lag nun in der Luft!