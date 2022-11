SVD verliert 1:2 beim SV Eltern

Danach zeigte Tim an: Es geht nicht weiter! Christian Schlangen zog sich daraufhin das Torwarttrikot über!

In der 40. Minute dann ein Klärungsversuch von Thomas Schnelker aus der Abwehr heraus. Der Ball erreichte einen Gegenspieler, der aus 25 Metern einfach Mal abschloss. Tückisch setzte die Kugel vor Tim Natusch auf und so klingelte es zum 2. Mal im Dohrener Tor zum 1:2. Erneut musste man einen Rückstand hinterherlaufen!

In der 34. Minute eine ähnliche Spielsituation. Erneut wurde die Kugel über unsere Abwehrkette gespielt. Tim Natusch kam aus dem Tor gelaufen und der Angreifer spielte einen Querpass zum Mitspieler, der ungehindert zum 0:1 für Eltern einschob. Allerdings sah die Aktion stark nach Abseits aus. Doch der Schiedsrichter winkte ab und erkannte den Treffer an.

Die Hausherren kamen gut ins Spiel! Die erste Riesenchance gab es in der 20. Spielminute, als plötzlich der Ball durch die Dohrener Abwehrkette gespielt wurde. Allein vor Keeper Tim Natusch versagten dem Stürmer aber die Nerven und Tim konnte den Abschluss mit einer starken Parade entschärfen.

Am Freitagabend stand das erste Rückrundenspiel des SVD beim Tabellenletzten SV Eltern an. Wie schon im Vorbericht erwähnt, war der SVE im Aufwärtstrend. Mit 4 Punkten aus 2 Spielen reduzierten sie den Abstand zum rettenden Ufer und konnten mit einem Dreier sogar das Tabellenende abgeben!

Dohren machte dann in der 4-minütigen Nachspielzeit Druck nach vorne über Rene Schröder und Hendrik Kroner. Der Schlussmann aus Eltern parierte zunächst den Schuss von Hendrik Kroner, konnte aber den Ball nicht festhalten. Im 2. Versuch spitzelte Hendrik den Ball zu Rene Schröder, dessen Schuss vom Verteidiger in höchster Not auf der Linie gerettet wurde.

So ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff diktierte Dohren größtenteils das Spiel und kam durch Hendrik Kroner und Fabian Giesen zu guten Torabschlüssen. Doch die Präzision fehlte und so blieben die Tore aus.

In der 80. Minute setzten sich Rene Schröder und der eingewechselte Hendrik Frese auf der rechten Seite stark durch. Die Flanke von Hendrik Frese erreichte Fabian Giesen am 2. Pfosten, wo Fabian völlig frei zum Kopfball kam. Wuchtig schepperte es an der Latte!

Im Gegenzug kontere Eltern blitzschnell. Im 3-Gegen-1 Duell spielten es die Hausherren aber äußerst schlecht zu Ende und vergaben die Riesenmöglichkeit zur Entscheidung.

Und auch in der Nachspielzeit scheiterte ein Angreifer des SVE an den Nerven. Von der Mittellinie an lief der Spieler auf das Dohrener Tor zu. Doch Christian Schlangen blieb cool und wehrte die Kugel mit dem Fuß ab.

Dann war Schluss! Dohren verliert unnötig beim SV Eltern, die durch den Sieg die rote Laterne vorerst abgeben konnten!