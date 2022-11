SVD und SV Groß Hesepe trennen sich 2:2 Unentschieden

Am Sonntagnachmittag stand für den SVD das letzte Spiel des Jahres an beim SV Groß Hesepe.

Doch der SVD ging in der 73. Minute erneut in Führung. Der eingewechselte Rene Schröder eroberte die Pille an der Mittellinie und bediente Hendrik Frese im Sturmzentrum mit einem leckeren Zuckerpass! Hendrik ging mit Tempo am Schlussmann vorbei und netzte zum 2:1 ein.

Auch diese Führung sollte nicht lange halten, denn Hesepe nutzte eine Ecke aus und markierte somit den schnellen Ausgleich zum 2:2.

In der Schlussphase hätte der Gastgeber dann noch den Siegtreffer landen können, doch ein Abschluss von der Strafraumkante zischte knapp links am Dohrener Tor vorbei.

Damit trennten sich beide Teams am Ende leistungsgerecht mit 2:2.