🗣: SVD muss sich "an eigene Nase packen" - Kastls Training lohnt sich

Der TSV Kastl schickte den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einer Packung nachhause. Der SV Dornach und der ESV Freilassing trennten sich im Topspiel Unentschieden. Der VfB Hallbergmoos-Goldach kassierte beim TSV Murnau eine Klatsche. Wir haben die Stimmen.
Harry Mayer, Trainer des TSV Kastl: "In der ersten Viertelstunde waren wir gar nicht im Spiel. Wir haben keinen Zugriff bekommen und waren dementsprechend verdienterweise hinten. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, haben klarere Aktionen gehabt und sind dann mit einer 3:1-Führung in die Kabine gegangen.
Nach der Pause sind wir perfekt gestartet, haben das 4-1 gemacht und dann das 5-1 nachgelegt. Das war dann die Entscheidung. Am Ende kam noch das 6:1 von Oberreiter dazu. Jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen. Nächste Woche geht es nach Murnau. Mal schauen, was wir da machen können. Auf jeden Fall wird das eine harte Nuss. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie hart gearbeitet hat. Nicht nur im Spiel, sondern auch in den letzten zwei Wochen im Training. Man hat einen ganz anderen Zug gesehen und das hat sich auch ausgezahlt."
Andreas Giglberger, Traier des VfB Hallbergmoos-Goldach: "Erst einmal Gratulation an Murnau zum verdienten Sieg und zu den drei Punkten. Wir sind eigentlich in beide Halbzeiten sehr gut reingestartet und waren sehr präsent. Wir hätten zu Beginn jeweils in Führung gehen, kriegen dann klare Elfmeter gegen uns. Leider zog sich das durch das ganze Spiel, dass Murnau viel mehr Eins-gegen-Eins-Duelle für sich entscheiden konnte. Dazu kamen leider wieder Ungenauigkeiten im Spiel mit dem Ball. Dann hast du es in der Liga ganz, ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen."
Wir kommen in der zweiten Halbzeit sehr gut raus und machen sehr früh das 1:1 nach einer sehr gute Balleroberung. Es war ein schönes Tor von Mo Sassmann, der sich in der Aktion leider verletzt hat und ausgewechselt werden musste.
Wir bekamen im Anschluss viel zu früh das 1:2 wieder durch den Elfmeter, weil unser Keeper einen Tick zu spät kam. Bei den Toren drei und vier schaltete Murnau sehr gut um. Ergänzend dazu haben wir schlecht verteidigt. Wir müssen wieder festhalten, dass wenn man in der Liga nicht in jedem Spiel zu 100% an seine Leistung kommt, ungenau mit dem Ball ist und die direkten Duelle gegen seinen Gegenspieler verliert, dann gewinnt man kein Spiel. Wir gehen jetzt in eine Derbywoche gegen Unterföhring. Wir werden da weiter hart dran arbeiten und wissen, was im Derby auf uns zukommt.
Sebastian Wachtl, Trainer des SV Dornach: "Wir kommen wieder ganz gut ins Spiel und hatten es defensiv auch relativ gut im Griff. In der Offensive konnten wir den einen oder anderen Akzent setzen und gingen dann durch einen Abpraller nach einem Freistoß in Führung. Wir haben dann im Anschluss in der ersten Halbzeit definitiv noch die Chance, das Ergebnis noch höher für uns zu gestalten. Das haben wir leider wieder verpasst. Das Gleiche in der zweiten Halbzeit. Wir kommen ganz gut raus, haben die Möglichkeit, höher in Führung zu gehen. Aber auch in der zweiten Halbzeit verpassen wir es, ein zweites oder ein drittes Tor zu machen.
Dann nimmt das Spiel wieder seinen Lauf. Freilassing trifft einmal die Latte aus einer eigentlich relativ ungefährlichen Situation. Das Tor ist ein Gewaltschuss, ein ziemlicher Strich. Nach der roten Karte haben wir es nicht mehr geschafft, dass wir uns einen richtig klaren Torschuss erarbeiten. Am Ende vom Tag müssen wir uns wieder in die eigene Nase packen. Jetzt sind gespannt, was die nächsten Wochen passiert mit aktuell elf fehlenden Spielern. Es ist auch immer so ein kleiner Eiertanz, beziehungsweise ist es auch schwierig nachzulegen vorne. Das hätte uns gut getan. Aber das kann man nicht ändern."