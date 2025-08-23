🗣: SVD muss sich "an eigene Nase packen" - Kastls Training lohnt sich

Andreas Giglberger, Traier des VfB Hallbergmoos-Goldach: "Erst einmal Gratulation an Murnau zum verdienten Sieg und zu den drei Punkten. Wir sind eigentlich in beide Halbzeiten sehr gut reingestartet und waren sehr präsent. Wir hätten zu Beginn jeweils in Führung gehen, kriegen dann klare Elfmeter gegen uns. Leider zog sich das durch das ganze Spiel, dass Murnau viel mehr Eins-gegen-Eins-Duelle für sich entscheiden konnte. Dazu kamen leider wieder Ungenauigkeiten im Spiel mit dem Ball. Dann hast du es in der Liga ganz, ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen."

Wir kommen in der zweiten Halbzeit sehr gut raus und machen sehr früh das 1:1 nach einer sehr gute Balleroberung. Es war ein schönes Tor von Mo Sassmann, der sich in der Aktion leider verletzt hat und ausgewechselt werden musste.

Wir bekamen im Anschluss viel zu früh das 1:2 wieder durch den Elfmeter, weil unser Keeper einen Tick zu spät kam. Bei den Toren drei und vier schaltete Murnau sehr gut um. Ergänzend dazu haben wir schlecht verteidigt. Wir müssen wieder festhalten, dass wenn man in der Liga nicht in jedem Spiel zu 100% an seine Leistung kommt, ungenau mit dem Ball ist und die direkten Duelle gegen seinen Gegenspieler verliert, dann gewinnt man kein Spiel. Wir gehen jetzt in eine Derbywoche gegen Unterföhring. Wir werden da weiter hart dran arbeiten und wissen, was im Derby auf uns zukommt.