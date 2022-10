SVD gewinnt 3:2 gegen SG Flechum/H.-W.

Am Freitagabend war der Tabellenzweite SG Flechum/Hülsen-Westerloh zu Gast in Dohren. Bei besten Bedingungen musste Trainer Daniel Holtgers u.a. mit Lars Rapien (5. Gelbe), Nils Lampe, Tim Meyners und Hendrik Frese gleich auf 4 Stammspieler verzichten. Pascal Elbers rutschte dafür nach langer Verletzungspause endlich wieder in die Startelf!

Dohren kam gut in die Partie! Doch die zahlreichen Zuschauer mussten bis zur 25. Minute warten um den ersten gefährlichen Abschluss des Spiels zu sehen. Nach einem Angriff der Gäste leitete Tobi Brockhaus mit einem langen Ball schnell den Konter ein. Rene Schröder schloss auf Höhe der Strafraumgrenze ab und verpasste das Tor nur um Zentimeter.

Doch 7 Minuten später klingelte es im Kasten der Gäste. Wieder wurde das Spiel nach einem Angriff der SG schnell gemacht. Tim Natusch fing eine Flanke ab und schickte mit einem langen Abschlag Hendrik Kroner. Der Ball schien schon verloren, doch Hendrik Kroner und Rene Schröder setzten nach und luchsten dem Abwehrspieler die Pille wieder ab. Rene suchte an der Strafraumkante die Lücke und zog ab. Der Keeper machte sich lang, doch der Ball schlug unhaltbar ins untere linke Eck ein zum 1:0.

Nun entwickelte sich eine klasse Partie! Dohren mit mehreren starken Möglichkeiten durch Hendrik Kroner. Leider wurde diese starke Phase nicht mit Toren belohnt.

Alle Beteiligten waren Gedanklich schon in der Halbzeitpause, doch die Ereignisse sollten sich noch überschlagen!

Zunächst kamen die Gäste aus Flechum/H.-W. gefährlich vor das Dohrener Tor. Der Ball wurde von der rechten Seite in die Box gespielt. Pascal Elbers kam eher an den Ball und wollte klären. Die Gäste setzten nach und eroberten sich den Ball zurück, auch wenn es strak nach einem Offensivfoul aussah. Aus ca. 18 Metern schloss der Stürmer ab und netzte ins untere rechte Eck ein zum 1:1 Ausgleich.

Doch Dohren nutzte die letzte Spielminute für einen letzten Angriff! Luca Jansen setzte gut nach und spitzelte dem Rechtsverteidiger die Kugel ab. Clever legte er auf Hendrik Kroner ab, der zum 2:1 einschob.

Halbzeit, Halbzeit forderten alle. Doch der Schiedsrichter ließ den Anstoß noch ausführen. Flechum/H.-W. kam über die rechte Seite und der Außenstürmer zog mit Tempo in den Strafraum. Fabian Giesen fuhr seinem Gegenspieler in die Parade und verursachte dadurch einen Foulelfmeter. Da gab es keine zweite Meinung!

Den fälligen Strafstoß knallte der Spieler ans rechte Lattenkreuz! Damit blieb es beim 2:1 und der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeit.