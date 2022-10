SVD gewinnt 3:2 bei Eintracht Berßen

Am Mittwochabend musste der SVD bei der Eintracht aus Berßen antreten. Die Zielsetzung war klar: Man wollte unbedingt punkten um den Abstand zum Tabellenende zu vergrößern, denn mit einem Sieg wäre die Eintracht als Tabellenvorletzter bis auf einen Punkt an uns heran gerutscht. Zudem wollte man natürlich gegen unseren ehemaligen Trainer Burkhard Gerull nicht verlieren!

Dohren kam optimal in die Partie uind ging gleich in der 4. Spielminute mit 1:0 in Führung. Ein Freistoß von der linken Seite erreichte Axel Grote, der den Ball von der Ecke des Strafraumes flach in die Box jagte. Hendrik Kroner lauerte am 2. Pfosten und knallte die Kugel in den Winkel.

Nur wenige Minuten später war es erneut Hendrik Kroner, der auf 2:0 hätte erhöhen können. Nach einem hohen Ball von Tobi Brockhaus tauchte Hendrik plötzlich völlig allein gelassen vor dem Berßener Schlussmann auf. Doch Hendrik bekam nicht genügend Druck hinter dem Ball, so dass die Situation von den Hausherren geklärt werden konnte.

Die Führung ging für den SVD in Ordnung. Dohren war spielbestimmend und zielstrebiger. Genau in dieser Phase trafen die Gastgeber ins Dohrener Tor. Ausgangspunkt war eine Ecke der Berßener. Über mehrere Stationen kam der Ball an die Strafraumgrenze, von wo aus der Stürmer flach auf das Tor schoss. Etwas glücklich wurde das Leder abgefälscht und schlug so unhaltbar ins Eck ein zum 1:1.

Doch der Ausgleich wehrte nur 9 Minuten. In der 32. Minute leitete Tobi Brockhaus den Angriff selber ein über die linke Seite. Nach einem Doppelpass mit Rene Schröder fackelte Tobi nicht lange und haute die Pille ins untere linke Eck zum 2:1.