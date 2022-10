SVD gewinnt 2:0 gegen SC Osterbrock

Bei herrlichem Fritz-Walter-Wetter kam Dohren in der 23. Minute zur ersten Torraumszene des Spiels. Über die linke Seite kamen wir in den Strafraum und Hendrik Kroner nutzte die Abschlusssituation. Doch sein Schuss war letztendlich zu schwach und der Keeper hielt problemlos den Kasten sauber.

In der 2. Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. In der 60. Minute bediente Tobi Brockhaus Hendrik Kroner mit einem Freistoß. Hendriks Kopfball kann der Keeper der Gäste in höchster Not zur Ecke klären!

In der 68. Minute auch mal eine Offensivaktion der Osterbrocker. Aus der 2. Reihe zog der Angreifer ab. Tim Natusch im Tor schaute dem Ball hinterher und signalisierte, dass keine Gefahr besteht. Doch der Ball senkte sich und knallte ans Lattenkreuz! Da waren alle Dohrener wieder wach!

In der 73. Minute kam Rene Schröder für Christian Willen in die Partie. Rene hatte gerade erst seine Position eingenommen, da bekam er den Ball von Lars Rapien zugespielt. Er vernaschte seinen Gegenspieler auf Höhe der Strafraumgrenze und zog aufs Tor. Gewitzt spitzelte er das Leder am Keeper vorbei und markierte so das 2:0.

In der Schlussphase hätte Marvin Woltering den Sack zumachen können, doch der Schlussmann der Gäste konnte gleich 2 Torschüsse von Marvin abwehren. So blieb es bis zum Schluss beim 2:0