SVCN: Ligamanager Mimarbachi mit sofortiger Wirkung zurückgetreten Mit Torsten Henke kehrt ein alter Bekannter zurück – in anderer Funktion als bisher.

In der Pressemitteilung des Vereins steht geschrieben: „Robert Mimarbachi ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ligamanager des SV Curslack-Neuengamme zurückgetreten.“ Als Grund wird angegeben, dass Robert Mimarbachi den großen zeitlichen Aufwand nicht mehr mit seinen beruflichen Aktivitäten vereinbaren könne. Bei der aktuellen sportlichen und personellen Talfahrt bleibt dabei zumindest ein „Geschmäckle“.



Gleichzeitig wird aber auch bekanntgegeben, dass mit Torsten Henke ein alter Bekannter zur Ligamannschaft zurückkehrt. Der ehemalige SVCN-Coach wurde bereits 2018 das erste Mal - nach 16 Trainerjahren! - vom Verein verabschiedet. Als dann, letzten April, zum Ende der Saison wieder Not am Mann war, kam Torsten Henke noch mal bis zum letzten Spieltag zurück auf die Trainerbank. Anschließen übergab er an den mittlerweile nicht mehr beim SVCN tätigen Sven Schneppel. Nun wird Torsten Henke, der den Verein und den Großteil des Teams bestens kennt, zusammen mit Nils Marx-Kneisel, der zuletzt beim Bezirksligisten SV Börnsen tätig war, zukünftig die sportliche Leitung übernehmen. Außerdem verkündet der Vorstand in der besagten Pressemitteilung: „Darüber hinaus werden sich unser ehemaliger 1. Vorsitzender Michael Hering und unser ehemaliger Ligamanager Ferdi Clausen, in Zusammenarbeit mit der Agentur `die Creativen´, um die Sponsorenbetreuung kümmern.“