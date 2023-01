Den Erfolg gepachtet: Der SV/BSC Mörlenbach (Endrit Beka, Omid Nazari) hat 2022 im Weschnitztalstadion nur einmal verloren. – Foto: Archivfoto: Jährling

SV/BSC Mörlenbach: Keiner erwartet die Kreisoberliga Überraschungs-Spitzenreiter SV/BSC Mörlenbach geht die restlichen Spiele ohne Druck an

Mörlenbach. Der FC Fürth und Eintracht Bürstadt haben im vergangenen Sommer die Gruppenliga gehalten. Der SV/BSC Mörlenbach profitierte davon, schaffte als Tabellenzweiter ohne den Umweg Relegation die Rückkehr in die A-Liga Bergstraße. Auch in der neuen sportlichen Umgebung mischen die Fußballer aus dem Weschnitztal oben mit. Und wer auf dem ersten Tabellenplatz überwintert, dürfte in Sachen Meisterschaft nicht ganz chancenlos sein.

Anspruch und Wirklichkeit: „Ziel übererfüllt.“ Diese Statusmeldung könnten die Verantwortlichen in der Winterpause geben, wenn sie sich zusammensetzen und auch das weitere Agieren von Spielertrainer Riza Aydogan besprechen, dessen Verbleib als ziemlich sicher gilt. Zwar erlitten die Mörlenbacher schon vier Niederlagen, doch selbst das verhinderte nicht, dass der Neuling im Klassement ganz oben steht. Was war gut? „Wir sind nach Niederlagen schnell wieder zurückgekommen und haben kleine Serien gestartet“, freut sich Riza Aydogan, dass die Pleiten gegen den TSV Aschbach, den SV Lindenfels, den FC Ober-Abtsteinach und der TG Jahn Trösel die Mannschaft eher anspornte als zurückwarf. „Das zeigt auch den guten Charakter meiner Mannschaft, die immer mit Herz spielt. Ein ganz großes Kompliment für diese tolle Mentalität“, lobt der Übungsleiter. Was geht besser? Mit Wumms gingen viele Vereine in die Saison, nur nicht der SV/BSC. „Die Sommerpause war kurz, viele Jungs gingen dann in Urlaub, sodass ein Teil der Vorbereitung verschenkt war“, bedauert Aydogan. So durften sich die Mörlenbacher nicht wundern, gleich am ersten Spieltag dem TSV Aschbach mit 1:6 zu unterliegen. Wie haben die Zugänge eingeschlagen? Der prominenteste Neue war Aleksander Quoku. Der 27 Jahre alte Abwehrmann spielte zuvor in Albanien höherklassig. „Auch wenn es zunächst ein paar Anlaufschwierigkeiten gab, merkten wir zuletzt, wie Aleksander uns in der Defensive Stabilität verleiht. Auch unser Aufbauspiel hat er deutlich nach vorne gebracht“, lobt Aydogan, der Quokus Integration als gelungen betrachtet.