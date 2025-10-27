SVB unterliegt in windigem Reserve-Spiel

An einem sehr windigen Sonntagmittag empfing der SV Ballendorf die Gäste aus Oberelchingen. Bei eher schwierigen Bedingungen entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Am Ende stand eine bittere, aber lehrreiche 1:3-Niederlage für die Hausherren.
Zähe erste Halbzeit bei schweren Bedingungen
Der starke Wind machte beiden Teams zu schaffen. Lange Bälle wurden zur Lotterie, kontrollierter Spielaufbau war kaum möglich. Die meisten Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, wo sich viele Zweikämpfe und Fehlpässe abwechselten. Immer wieder versuchte Oberelchingen, mit Steckpässen gefährlich zu werden, blieb aber meist harmlos. Nach ca. fünf Minuten, ging Oberelchingen durch ein Missverständnis in der Ballendorfer Hintermannschaft früh in Führung. Ein eigentlich harmloser Ball wurde nicht konsequent geklärt, der Gästestürmer bedankte sich und traf zum 0:1 ein. Ein denkbar unglücklicher Start für den SVB. Doch die Ballendorfer Defensive fing sich nach dem frühen Schock und ließ nur wenig zu. Nach vorne ging jedoch kaum etwas – die Offensive fand schlicht nicht statt. Auch Flanken auf den großgewachsenen Stürmer der Gäste sorgten nur selten für Gefahr. Kurz darauf hatte Oberelchingen seine beste Szene: Ein guter Steckpass brachte einen Oberelchinger Angreifer frei vors Tor, doch Jan-David Schäch entschied das anschließende 1-gegen-1 stark für sich. Wenig später musste sich der Ballendorfer Keeper erneut auszeichnen, als ein Distanzschuss der Gäste gefährlich aufs Tor kam – auch diesmal hielt er souverän. Doch in der 37. Minute war er machtlos: Nach einem Eckball entstand Gewühl im Strafraum, der Ball sprang vor die Füße eines Oberelchingers – 0:2.
SVB kämpft sich nach der Pause zurück
Nach dem Seitenwechsel kam Ballendorf besser ins Spiel. Die Defensive stand sicher, und die Mannschaft arbeitete sich Schritt für Schritt nach vorne. Elchingen verlor etwas die Kontrolle, während der SVB zu ersten Chancen kam. Allerdings trafen die Gäste erneut: Ein Spieler setzte sich durch, Jan-David Schäch parierte zunächst glänzend, doch der Nachschuss landete schließlich im Netz – 0:3. Ein kurioser Moment sorgte anschließend für Aufsehen: Ein Ball flog voll gegen eine am Spielfeldrand stehende Weinflasche – die Flasche „mies kaputt“, wie ein Zuschauer trocken kommentierte. Kurz vor Schluss belohnte sich Ballendorf für den Aufwand. Nach einem feinen Steckpass blieb Elias Werner eiskalt und schob souverän zum 1:3 ein. Der Treffer war verdient, kam jedoch zu spät, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.
Fazit
Ein kampfbetontes Spiel unter extremen Bedingungen, in dem der SV Ballendorf defensiv über weite Strecken solide stand. Ein früher Fehler brachte die Gäste aus Oberelchingen auf die Siegerstraße, die ihre Chancen eiskalt nutzten. Trotz der Niederlage zeigte der SVB Moral und darauf lässt sich aufbauen.