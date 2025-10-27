SVB unterliegt in windigem Reserve-Spiel

Der starke Wind machte beiden Teams zu schaffen. Lange Bälle wurden zur Lotterie, kontrollierter Spielaufbau war kaum möglich. Die meisten Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, wo sich viele Zweikämpfe und Fehlpässe abwechselten. Immer wieder versuchte Oberelchingen, mit Steckpässen gefährlich zu werden, blieb aber meist harmlos. Nach ca. fünf Minuten, ging Oberelchingen durch ein Missverständnis in der Ballendorfer Hintermannschaft früh in Führung. Ein eigentlich harmloser Ball wurde nicht konsequent geklärt, der Gästestürmer bedankte sich und traf zum 0:1 ein. Ein denkbar unglücklicher Start für den SVB. Doch die Ballendorfer Defensive fing sich nach dem frühen Schock und ließ nur wenig zu. Nach vorne ging jedoch kaum etwas – die Offensive fand schlicht nicht statt. Auch Flanken auf den großgewachsenen Stürmer der Gäste sorgten nur selten für Gefahr. Kurz darauf hatte Oberelchingen seine beste Szene: Ein guter Steckpass brachte einen Oberelchinger Angreifer frei vors Tor, doch Jan-David Schäch entschied das anschließende 1-gegen-1 stark für sich. Wenig später musste sich der Ballendorfer Keeper erneut auszeichnen, als ein Distanzschuss der Gäste gefährlich aufs Tor kam – auch diesmal hielt er souverän. Doch in der 37. Minute war er machtlos: Nach einem Eckball entstand Gewühl im Strafraum, der Ball sprang vor die Füße eines Oberelchingers – 0:2.

SVB kämpft sich nach der Pause zurück