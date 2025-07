SVB unterliegt Herbertshofen im Testspiel

SVB 1 : TSV Herbertshofen 1 1:4 (1:0)

Gleich in der 2. Minute ging der SVB mit 1:0 in Führung. Massi Porcari setzte sich über links durch und bediente in der Mitte Flo Müller, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben brauchte. Die Gäste zeigten sich allerdings unbeeindruckt. Im direkten Gegenzug fast der Ausgleich als bei einem Angriff über die linke Seite SVB-Keeper Jan Sprater schon ausgespielt war und beim Schuss nach einem Rückpass schon der Torjubel auf den Lippen lag. Aber Simon Gietl stand goldrichtig und klärte den Ball auf der Linie. Nur kurze Zeit später ein weiterer Angriff vom TSV, der knapp am Tor vorbei ging. In der 8. Minute scheiterte dann Elias Köstner nach einer Flanke. Erst im Anschluss befreite sich die Heimelf etwas und ein Freistoß von Massi Porcari aus knapp 30 Metern landete in den Armen von TSV-Torwart Johannes Gump. Die Gäste spielten weiterhin nach vorne und versuchten sich meist mit langen Bällen. Erst in der 22. Minute ein Entlastungsangriff über Tobi Maier, der knapp rechts vorbei schoss. Im direkten Gegenzug konnte man einen Spielzug der Gäste gerade noch im Strafraum klären. Der nächste Schockmoment dann in der 25. Minute, als Jan Sprater bei einem Klärungsversuch nach einem weiten Ball vom Gegner gefoult wurde und auf dem Rücken landete. Zum Glück konnte er nach der Aktion weiter machen. Hinten wurde es immer wieder brenzlig und man konnte oft nur mit vereinten Kräften den Ball aus der Gefahrenzone schlagen. Nach einer halben Stunde ein Schuss von der Strafraumgrenze von Luca Kreisel, den der SVB-Keeper im Nachfassen klären konnte. Kurz darauf klärte Sven Goern in höchster Not zur Ecke. Kurz vor der Halbzeit dann fast das 2:0. Andi Förg klärte hinten stark und schlug einen weiten Ball und der SVB-Coach stand plötzlich frei vor dem Torwart, umspielte diesen uns traf allerdings nur das Außennetz. Mit der knappen Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann gleich mit dem nächsten Aufreger. Jan Sprater verletzte sich nach einer Abwehraktion nach einer Ecke und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Lucas Förg ins Spiel. Herbertshofen drückte weiterhin auf den Ausgleich. Den ersten guten Abschluss allerdings für die Heimelf. Massi Porcari scheiterte aus 16 Metern am Torwart. Weiterhin allerdings der TSV. Ein aussichtsreicher Abschluss wurde gerade noch abgeblockt, einen weiten Ball erreichte Lucas Förg gerade noch vor dem Gästestürmer. In der 65. Minute kam Andy Förg zu spät und foulte kurz vor der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler. Den fälligen Freistoß aus gut 18 Metern blockte Jojo Gröger ab. in der 69. Minute dann der 1.1 Ausgleich. Lucas Förg konnte einen Abschluss noch gut abwehren, gegen den Nachschuss von Luca Kreisel war er allerdings machtlos. 2 Minuten später klärte er einen Schuss zur Ecke. 15 Minuten vor dem Ende dann ein schnell ausgeführter Einwurf und Luca Kreisel brauchte den Ball nach einem Querpass nur noch einzuschieben. in der 83. Minute dann das 1:3 für die Gäste, als Elias Köstner einen Fehler in der Hintermannschaft ausnutzte. In der 90. Minute dann das 1:4, wieder durch Luca Kreisel, der einen Abspielfehler in der SVB Abwehr ausnutzte und den Ball ins Kreuzeck schlenzte. In der Nachspielzeit bediente Flo Müller Massi Porcari, der aus spitzem Winkel noch abgelaufen wurde. Danach war dann Schluss und man verlor verdient gegen eine starke junge Herbertshofener Mannschaft.

Schlimmer als die Testspielniederlage wiegt jedoch die Verletzung von Stammkeeper Jan Sprater. Wir wünschen gute Besserung und eine schnelle Rückkehr.