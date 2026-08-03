🗣: SVB trotz Niederlage "positiv" gestimmt – Ampfing siegt "verdient"

Slaven Jokic war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. – Foto: Michael Buchholz

Und auch der zweite Spieltag der Bezirksliga Ost ging reibungslos über die Bühne. Der SB Rosenheim triumphiert im ersten Ligaspiel, Walpertskirchen bezwingt den TSV Dorfen und Miesbach-Trainer Grünwald muss eine Niederlage hinnehmen. Alle Stimmen der Trainer:

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Ein Start nach Maß. Hätte man sich den Auftakt wünschen können, dann genau so. Natürlich wissen wir, dass TuS Holzkirchen aktuell mit einigen Verletzungsausfällen zu kämpfen hat. Trotzdem musst du so ein Spiel erst einmal annehmen und über 90 Minuten konzentriert und diszipliniert gestalten – und genau das haben meine Jungs gemacht.

Gerade bei den schwierigen Wetterbedingungen waren unsere Standards der Schlüssel zum Erfolg und haben endlich den verdienten Ertrag gebracht. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und auf die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist. Jetzt genießen wir den Moment und freuen uns darauf, den gelungenen Auftakt gemeinsam beim Vereinssommerfest ausklingen zu lassen.« Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben verdient verloren. Alle drei Gegentore sind nach Standards gefallen. Letztlich haben wir aber genau die Dinge nicht geschafft, die im Fußball entscheidend sind: Tore schießen und Tore verteidigen.

Aktuell haben wir keinen Spieler, der sein Niveau aus der Bezirksliga auch nur annähernd erreicht. Personell wird sich daran kurzfristig nichts ändern. Deshalb müssen die Jungs, die da sind, ihr Leistungsniveau wieder finden. Ansonsten wird das eine sehr zähe Zeit für uns.«

Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Glückwunsch an Walpertskirchen zu einer starken Leistung. Es war ein Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können. Beide Mannschaften hatten ihre Torschüsse und Möglichkeiten, vielleicht mit einem kleinen Plus für Walpertskirchen. Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt. Nichtsdestotrotz kann ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, weil sie konzentriert verteidigt hat. So geht das Spiel am Ende mit 0:0 aus.« Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Großes Lob an meine Jungs. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, uns dafür am Ende aber leider nicht belohnt. Es war ein intensives Spiel vor vielen Zuschauern und eine tolle Derby-Kulisse. Die Art und Weise unseres Auftritts war sehr gut, dennoch haben wir zwei Punkte liegen gelassen. Bei aller Emotion war es ein sehr faires Spiel. Aktuell nehmen wir eine gute Entwicklung und genau daran gilt es weiter dranzubleiben.«

Slaven Jokic, Trainer des TSV Ampfing: »Der Sieg geht absolut in Ordnung. Wir waren 90 Minuten spielbestimmend, haben auch frühzeitig das 1:0 gemacht und leider verpasst, noch ein Tor nachzulegen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen runder. Und so besteht ja immer die Möglichkeit, dass durch eine Aktion oder einen Standard der Gegner ausgleicht und auch das Gefühl hat, dass er das kann. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, war das ein verdienter Sieg. Für uns war das sicherlich eine Leistungssteigerung im Vergleich zur letzten Woche. So müssen wir jetzt weitermachen, um uns nochmals zu verbessern für das Spiel gegen Zornering.« Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das frühe Gegentor hat natürlich für Verunsicherung bei uns gesorgt, die wir in der ersten Halbzeit nicht mehr richtig aus dem Spiel bekommen haben. Wir haben zu sehr reagiert, anstatt selbst zu agieren. Da mussten wir uns eher bei unserem Torwart bedanken, dass wir nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gegangen sind. Nach dem Seitenwechsel haben wir es besser gemacht. Wir waren engagierter, giftiger und näher an den Gegenspielern. Dadurch konnten wir die Partie zumindest offen gestalten. Im letzten Drittel haben wir uns allerdings nicht entscheidend durchsetzen können. Unsere Chancen waren eher Halbchancen, die Ampfing gut wegverteidigt hat. Auch in einer Eins-gegen-eins-Situation hat uns unser Torwart im Spiel gehalten. Ab der 75. Minute mussten wir nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen. Das Engagement war aber bis zum Schluss da und wir haben alles versucht. Letztlich waren wir im letzten Drittel einfach zu harmlos. Deshalb geht der Sieg des Gegners auch in Ordnung. Gratulation an Ampfing.«