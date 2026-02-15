SVB siegt auch in Sielen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SVB schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Beim klaren Sieg in Sielen dominierten Wudtke, Prantschke und Co, mit viel Spielübersicht und Angriffsschwung. Holger Wudtke sorgte schon nach zwei Minuten mit der Führung für einen Start nach Maß. Nach der Pause bauten de Palma, Krug mit Foulelfmeter und Kleinhans die Führung aus.