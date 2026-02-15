SVB siegt auch in Sielen

Der SVB schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Beim klaren Sieg in Sielen dominierten Wudtke, Prantschke und Co, mit viel Spielübersicht und Angriffsschwung. Holger Wudtke sorgte schon nach zwei Minuten mit der Führung für einen Start nach Maß. Nach der Pause bauten de Palma, Krug mit Foulelfmeter und Kleinhans die Führung aus.