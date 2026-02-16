SVB Sieg in letzter Sekunde

Mit Cleverneß und Routine riß Balhorn ein fast schon verlorenes Speil aus dem Feuer. Obwohl der SVB in der Anfangsphase spielbestimmend war, musste man einem 0:2 Rückstand nachlaufen. Die Platzherren wollten mehr, blieben offensiv und liefen dabei ins offene Messer. Sie wurden durch Tore von Krug, Leitloff und Kleinhans klassisch ausgekontert.