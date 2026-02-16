 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

SVB Sieg in letzter Sekunde

von Jürgen Kleinhans · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SV Balhorn
Wahnhausen
So., 21.08.1994, 15:00 Uhr
FC Wahnhausen
FC WahnhausenWahnhausen
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
2
3
Abpfiff

Mit Cleverneß und Routine riß Balhorn ein fast schon verlorenes Speil aus dem Feuer. Obwohl der SVB in der Anfangsphase spielbestimmend war, musste man einem 0:2 Rückstand nachlaufen. Die Platzherren wollten mehr, blieben offensiv und liefen dabei ins offene Messer. Sie wurden durch Tore von Krug, Leitloff und Kleinhans klassisch ausgekontert.