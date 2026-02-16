SVB Sieg in letzter Sekunde

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit Cleverneß und Routine riß Balhorn ein fast schon verlorenes Speil aus dem Feuer. Obwohl der SVB in der Anfangsphase spielbestimmend war, musste man einem 0:2 Rückstand nachlaufen. Die Platzherren wollten mehr, blieben offensiv und liefen dabei ins offene Messer. Sie wurden durch Tore von Krug, Leitloff und Kleinhans klassisch ausgekontert.