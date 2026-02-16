SVB schlägt Neuling

Die Gäste zogen zwar schnell durch L. Hofeditz (3) in Front, doch in der Folgezeit gab Balhorn klar den Ton an und hätte mehr als die Tore von Siebert (13), de Palma (17.,38.) und Wiegand (22) erzielen müssen, kassierte stattdessen durch L.Hofeditz (30) einen weiteren Treffer. Als man Hänsel auswechselte, ging beim SVB etwas der Faden verloren, was die kämpferisch starken Gäste jedoch erst mit dem Schlusspfiff durch Agjekum nutzen konnten.