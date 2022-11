SVB-Nachwuchs: Spitzenspiel weist den weiteren Weg Auf die Zielgerade der ersten Halbserie biegt auch die Jugend des SV 09 ein.

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Serie, die wertvolle Punkte kosteten, steht für die U19 eine ganz schwere Aufgabe auf dem Spielplan, wenn die Reise in der Mittelrheinliga zu Fortuna Köln geht. Die Südstädter belegen derzeit den 2. Platz und liegen vier Zähler vor den Jungs der 09-Trainer Tobias Felser und Ali Mostowfi. Das Match in Köln ist also ein echtes Spitzenspiel und wird zeigen, ob der SV 09 noch auf die oberen Tabellenplätze schielen darf.

Vor einer wichtigen Partie, um sich in der oberen Hälfte der Mittelrheinliga festzusetzen, steht die U17, wenn der Bonner SC an die Flora kommt. Die Bundesstädter haben zwei Zähler weniger auf dem Konto und könnten mit einem Erfolg vorbeiziehen. Andersherum besteht für das Team von Calvin Hardt und Manuel Nagel die Möglichkeit, den Gegner zu distanzieren. Es ist also für jede Menge Spannung gesorgt.

Punkte benötigt ganz dringend die U16 in der Bezirksliga. Bislang sprangen erst vier Zähler aus neun Partien heraus, was derzeit den vorletzten Platz im Ranking bedeutet. Um nicht den Anschluss zu verlieren, müsste ein Dreier her, was gegen Bergfried Leverkusen, das sicher im Mittelfeld platziert ist, aber schwer wird.

Zum Spitzenspiel der C-Junioren-Bezirksliga tritt die U15 beim 1. FC Spich an. Die Qualifikation für die Mittelrheinliga ist allerdings schon geschafft, sodass es „nur“ noch um den Gruppensieg geht. Aber natürlich ist das ein Ziel, das die 09er durch mindestens einen Zähler unbedingt erreichen wollen.

Nur noch um die Ehre geht es für die U14 in der Bezirksliga. Im Derby gegen den Heiligenhauser SV soll aber natürlich ein Dreier her, um die erste Serie versöhnlich zu beenden und eventuell noch auf Platz 3 des Klassements zu springen.

Zum Tabellennachbarn reist die U13. Mit einem Sieg beim Bonner SC könnte das Team noch den 4. Platz von den Gastgebern erobern und die Serie in der Bezirksliga zu einem positiven Ende bringen.