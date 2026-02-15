SVB Motor läuft noch nicht rund

Mit Windunterstützung erspielte sich Balhorn bis zum Seitenwechsel zwar optische Vorteile, agierte jedoch zu unproduktiv. Die einzige echte SVB Chance vergab freistehend Neuzugang Prantschke. Elben konterte aus einer gute gestaffelten Abwehr heraus gefährlich und ging durch M. Förster (41) in Führung. Auch nach der Pause dominierte Balhorn, doch Elben hielt kämpferisch dagegen, solange die Kraft reichte. Nach dem Ausgleich durch Wudtke (55) war Prantschke (75) bei seiner Premiere am Distelberg der Matchwinner.