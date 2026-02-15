 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

SVB mit viel Pech und Abschlusschwäche

von Jürgen Kleinhans · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SV Balhorn
SG Wettesingen/Breuna

So., 11.12.1994, 14:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna
SV Balhorn
2
0
Abpfiff

Im ersten Durchgang sah man Einbahnstrassenfußball Richting SG Gehäuse, hätte Balhorn eigentlich schon den Sack zumachen müssen. Doch der SVB offenbarte eklatante Abschlusschwächen, konnte mehrere hochkarätige Einschußmöglichkeiten nicht nutzen. Dies wurde bestraft, als Klein (51) das 1:0 erzielte. In der Folgezeit ein offener Schlagabtausch, wobei Balhorn erneut zwei Konterchancen vergab. Wie man es macht, zeigte ihnen Wolff mit dem Schlußpfiff.