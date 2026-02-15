SVB mit viel Pech und Abschlusschwäche

Im ersten Durchgang sah man Einbahnstrassenfußball Richting SG Gehäuse, hätte Balhorn eigentlich schon den Sack zumachen müssen. Doch der SVB offenbarte eklatante Abschlusschwächen, konnte mehrere hochkarätige Einschußmöglichkeiten nicht nutzen. Dies wurde bestraft, als Klein (51) das 1:0 erzielte. In der Folgezeit ein offener Schlagabtausch, wobei Balhorn erneut zwei Konterchancen vergab. Wie man es macht, zeigte ihnen Wolff mit dem Schlußpfiff.