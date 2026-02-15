SVB macht Naumburg/Altenstädt zum Meister

Die ersten 20 Minuten gingen klar an die Hausherren, die jedoch nur durch Sanchez (6) zu einem Treffer kamen. Dann begann die große Zeit des Balhorners Horst Prantschke, dem besten Akteur auf dem Platz, der den Ausgleich (20) und nach einem TSV Torwartfehler auch die SVB Führung markierte (40). Nach der Pause warf Heckershausen alles nach vorne. Kessler (65) scheiterte am Pfosten, Sanchez (82) gelang der Gleichstand. Balhorn beschränkte sich aufs Kontern, wobei nach Vorarbeit von Prantschke, Thomas Bernhardt (84) für die endgültige Entscheidung sorgte.