SVB kontert Elbenberg aus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Was wäre wenn? Wenn nämlich TSV Spielertrainer Bohne (32) nach Foul an M. Förster den fälligen STrafstoß nicht neben das SVB Gehäuse gesetzt hätte. Nach dem 0:1 Abstaubertor von Wiegand (53) machte Elben in einem insgesamt schwachen Derby auf und lief dabei ins offene Messer, kassierte durch Krug (80,88) zwei blitzsaubere Kontertore. Mit dem Schlußpfiff gelang Timofeof der Ehrentreffer.