SVB kontert Elbenberg aus

Was wäre wenn? Wenn nämlich TSV Spielertrainer Bohne (32) nach Foul an M. Förster den fälligen STrafstoß nicht neben das SVB Gehäuse gesetzt hätte. Nach dem 0:1 Abstaubertor von Wiegand (53) machte Elben in einem insgesamt schwachen Derby auf und lief dabei ins offene Messer, kassierte durch Krug (80,88) zwei blitzsaubere Kontertore. Mit dem Schlußpfiff gelang Timofeof der Ehrentreffer.