SVB II sammelt weiter Punkte

In einem spannenden und intensiven Spiel musste sich der SV Kehlen trotz einer engagierten Leistung mit 2:3 gegen „die Zwoite“ aus Baindt geschlagen geben. Die Gäste überzeugten vor allem durch Effizienz in den entscheidenden Momenten, während Kehlen mehrfach an der eigenen Chancenverwertung scheiterte.

Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel mit klaren Vorteilen für Kehlen. Während Baindt vorwiegend mit langen Bällen operierte – ohne daraus Kapital schlagen zu können – kamen die Gastgeber durch Schreiner, Dunger und Husin mehrfach gefährlich vor das Tor. Der verdiente Ausgleich fiel dann in der 42. Minute, als Dunger erneut in die Tiefe geschickt wurde, den Baindter Keeper umkurvte und sicher zum 1:1 vollendete.

Schon in der 1. Spielminute erwischte Baindt den Traumstart: Brugger wurde kurz vor dem Strafraum gefoult, Kronenberger brachte die fällige Flanke scharf in die Box, wo Brugger selbst zur Stelle war und den Ball aus etwa elf Metern per Direktabnahme flach ins rechte Eck zur frühen Führung einschob.

Doch die Zwoite antwortete noch vor der Pause: Nach einer sehenswerten Kombination über Wetzel, Kronenberger, Brugger und Hugger landete der Ball bei Gresser, der von rechts flanken konnte. Kaspar verpasste die Hereingabe, doch Schnez reagierte am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 2:1-Halbzeitstand für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Baindt ein anderes Gesicht. Durch eine taktische Umstellung des Trainerduos Geggier und Schmidt kam mehr Struktur ins Spiel. Zwar blieb die Partie weiterhin fehleranfällig, doch Baindt agierte nun aggressiver und bissiger in den Zweikämpfen.

Kehlen blieb offensiv gefährlich und kam in der 55. Minute zum verdienten Ausgleich: Nach einem langen Ball zog Mandel über links zur Mitte, wurde jedoch im Abschluss entscheidend gestört. Der Ball landete bei Husin, der aus halb linker Position präzise ins lange Eck zum 2:2 traf.

In einer nun offenen Partie erarbeiteten sich die Gastgeber leichte Feldvorteile, doch Baindt setzte den entscheidenden Nadelstich: Nach einem schnellen Konter über Kaspar und Kronenberger wurde Schnez in die Tiefe geschickt und verwandelte eiskalt zur erneuten Führung – 3:2 für die Zwoite.

Nach einer schwachen und fehlergeprägten ersten Halbzeit schaffte es die Zwoite dennoch, den Schalter umzulegen, erhöhte in Durchgang zwei die Kampfbereitschaft und belohnte sich so mit einem hart erarbeiteten Auswärtssieg und drei wichtigen Punkten.

Nächste Woche geht es für die Zwoite erneut auswärts weiter – gegen die FG 2010 WRZ. Die Gastgeber stehen aktuell im Tabellenkeller, hatten einen schwierigen Saisonstart, dürfen aber keinesfalls unterschätzt werden.

SV Baindt II: Jan Mohring, Sebastian Brenner (65. Lukas Grabherr), Patrick Späth, Kai Kaspar (78. Robin Blattner), Niklas Hugger (65. Kai Kostka), Tobias Trautwein, Moritz Gresser (90. Berkhun Armagan), Manuel Brugger, Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Johannes Schnez - Trainer: Timo Geggier

Schiedsrichter: Tibor Krassowsky

Tore: 0:1 Manuel Brugger (1.), 1:1 Felix Dunger (42.), 1:2 Johannes Schnez (45.), 2:2 Ali Husin (55.), 2:3 Johannes Schnez (78.)

Bericht: Manuel Brugger