SVB II in Burgheim ohne Punkte

TSV Burgheim II - SV Bayerdilling II:

Die Zweite war in einem Spiel auf Augenhöhe am Ende der knappe Verlierer. Es entwickelte sich ein enges und umkämpftes, aber faires Spiel, welches sich viel im Mittelfeld abspielte und ohne große Chancen auf beiden Seiten blieb. Zumeist waren die Abwehrreihen Herr der Lage und konnten sich anbahnende Situationen frühzeitig unterbinden. Das Tor des Tages erzielte Elias Kimmerling in der 44. Minute, als er nach einer Hereingabe in den Strafraum am hartnäckigsten nachsetzte und aus dem Gestochere heraus einnetzte. Der SVB versuchte zwar, in Halbzeit zwei zum Torerfolg zu kommen, doch die an diesem Tag fehlende Durchschlagskraft und die vielbeinige Heimabwehr wussten dies zu verhindern. Burgheim hatte in der zweiten Hälfte noch einen Lattentreffer zu verzeichnen. So blieb es beim knappen Heimerfolg.