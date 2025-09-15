SVB II dreht Partie in Hälfte zwei

Anstatt daraus Selbstvertrauen zu ziehen blieb Baindt defensiv anfällig. Kurz vor der Pause schlug Berg verdientermaßen zu. Nach einem blitzsauberem Angriff netzten die Gäste zum 0:1 ein (44.). Mit dem Rückstand ging es in die Kabine.

Von Beginn an übernahm Berg das Kommando und setzte die Baindter Hintermannschaft früh unter Druck. Die Gastgeber taten sich schwer, ins Spiel zu finden und kamen in der Anfangsphase nur selten gefährlich in die gegnerische Hälfte. In der 35. Minute bot sich den Gästen die große Chance zur Führung: Bei einem Foulspiel im Strafraum kam Späth zu spät. Der Schiedsrichter entschied zurecht auf Strafstoß. Diesen jagte Steinhausers , aus Baindter Sicht glücklich, über das Tor.

Trainer Timo Geggier reagierte in der Halbzeit und stellte sein System um - ein Schachzug, der sofort Wirkung zeigte. Die Zwoite begann die zweite Halbzeit mutiger und belohnte sich schnell: Nach Vorarbeit von Keppeler traf Schnez in der 50. Minute zum 1:1-Ausgleich. Baindt war nun deutlich besser im Spiel, bissig in den Zweikämpfen und mit mehr Offensivaktionen.

Die Partie nahm an Fahrt auf. Bereits in der 65. Minute drehte Jacob Schaffer das Spiel. Einen abgewehrten Ball verwertete er sehenswert und jagte die Kugel aus 16 Metern sehenswert zum 2:1 in den Winkel. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams hatten Chancen, doch weder der SV Baindt noch der Tabellenführer aus Berg konnten noch einen Treffer nachlegen.

Am Ende blieb es beim 2:1-Heimsieg für die Zwoite. Ein hart erkämpfter, aber verdienter Erfolg gegen den Spitzenreiter. Damit feiert die Mannschaft ihren ersten Heimsieg der Saison.

Am kommenden Sonntag wartet mit dem SK Weingarten die nächste Auswärtsaufgabe.

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Kai Kaspar, Kai Kostka (83. Robin Blattner), Tobias Trautwein, Moritz Gresser (78. Manuel Brugger), Julian Keppeler (90. Lukas Grabherr), Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Jacob Schaffer (72. Marlon Brunner), Johannes Schnez (88. Moritz Lang) - Trainer: Timo Geggier

Tore: 0:1 Alexander Wackler (44.), 1:1 Johannes Schnez (50.), 2:1 Jacob Schaffer (65.)

Besondere Vorkommnisse: Silas Steinhauser (TSV Berg II) vergibt Foulelfmeter (35.).

Bericht: Julian Keppeler